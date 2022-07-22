В столице РФ определили победительницу конкурса «Мисс Москва — 2022»

Победительницей 26-го конкурса красоты и талантов «Мисс Москва — 2022» стала переводчица Анна Янкова, пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».
Торжественная церемония прошла в концертном зале «Известия Hall». Победительница будет представлять Москву на фестивале «Краса России» осенью 2022 года в Сочи.
Награды по итогам конкурса получили также и другие участницы. В номинации «Московская красавица — 2022» победила психолог Инна Лепилина, в номинации «Краса Москвы — 2022» — спортсменка Алена Акимова, в номинации «Мисс Юная Москва — 2022» — студентка Софья Раскина.
В общей сложности в конкурсе приняли участие 25 девушек от 18 до 32 лет.