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В столице РФ определили победительницу конкурса «Мисс Москва — 2022»

В столице РФ определили победительницу конкурса «Мисс Москва — 2022»

Сегодня, 00:13
Фото: piqsels.com
Победу одержала Анна Янкова.

Победительницей 26-го конкурса красоты и талантов «Мисс Москва — 2022» стала переводчица Анна Янкова, пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».

Торжественная церемония прошла в концертном зале «Известия Hall». Победительница будет представлять Москву на фестивале «Краса России» осенью 2022 года в Сочи.

Награды по итогам конкурса получили также и другие участницы. В номинации «Московская красавица — 2022» победила психолог Инна Лепилина, в номинации «Краса Москвы — 2022» — спортсменка Алена Акимова, в номинации «Мисс Юная Москва — 2022» — студентка Софья Раскина.

В общей сложности в конкурсе приняли участие 25 девушек от 18 до 32 лет. 

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