В столице РФ определили победительницу конкурса «Мисс Москва — 2022»

Награды по итогам конкурса получили также и другие участницы. В номинации «Московская красавица — 2022» победила психолог Инна Лепилина, в номинации «Краса Москвы — 2022» — спортсменка Алена Акимова, в номинации «Мисс Юная Москва — 2022» — студентка Софья Раскина.