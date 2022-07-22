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В Советском округе Омска начали благоустраивать дворы по проекту «Городская среда»

В Советском округе Омска начали благоустраивать дворы по проекту «Городская среда»

Вчера, 16:05
Фото: omsk.er.ru
Фракция «Единой России» в Омском горсовете вместе с жителями следит за ходом обновления дворов в Советском округе города.

В 2022 году в рамках федерального проекта «Городская среда», инициатором которого стала «Единая Россия», во дворах Советского округа Омска проводят замену асфальтового покрытия проезжей части, а также монтируют бордюрные камни и обустраивают тротуары. Завершить работы должны к осени.

Депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань вместе с представителями администрации Советского округа и активными горожанами проверил, как идут работы во дворе многоквартирного дома.

«Уже пятый год ведется благоустройство дворов Советский округ не исключение. С самого начала депутаты проводили встречи с жителями, рассказывали, как попасть в этот проект. Проводится консультация жителей по вопросу сбора документов, чтобы принимать участие в проекте. С 2017 года на территории Советского округа благоустроено 55 дворовых территорий. В этом году ремонт выполнят в 14 дворовых территориях», — сообщил Дмитрий Сахань.
Фото: omsk.er.ru

Председатель совета дома по адресу ул. Заозерная, 11а Людмила Аношина рассказала, что вместе с жильцами соседнего дома собирала документы, чтобы двор включили в федеральную программу.

«Как мы узнали, наш двор стал первым, в котором начались работы в Советском округе. Находимся на постоянной связи с нашим подрядчиком, он идет навстречу. Надеемся, что программа продолжится и в следующем году», — делится Людмила Аношина.

Начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Советского округа Дмитрий Сабаров отметил, что из 5 округов города Омска Советский округ в 2022 году занял первое место по доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ.

В этом году в список дворов, где пройдет благоустройство, вошли следующие адреса:

ул. 50 лет Профсоюзов, д. 126, д. 128;

  • ул. Заозерная, д. 11, д. 11А;
  • ул. Коммунальная, д. 25 и ул. Заозерная, д. 10;
  • ул. Энтузиастов, д. 67Б и ул. Круговая, д. 8А;
  • ул. Малиновского, д. 8А, д. 8Б;
  • пр. Менделеева, д. 5 и ул. Светлая д. 8, д. 12;
  • ул. Энтузиастов, д. 31А, д. 31Б;
  • ул. Коммунальная, д. 19/1, д. 21/1;
  • ул. Энтузиастов, д. 11А, д. 11В;
  • ул. Бархатовой, д. 7А, д. 9 А;
  • ул. Нефтезаводская, д. 36А, д. 36Б;
  • ул. Заозерная, д. 36, д. 40 и ул. С. Тюленина, д. 9;
  • ул. 22 Апреля, д. 1А и ул. 4-я Новостроевская, д. 2;
  • ул. Волкова, д. 1А, д. 3А, д. 5А, д. 9А.

В каждом дворе к осени появятся новое асфальтовое покрытие, бордюрные камни и тротуарная плитка. Всего на ремонт дворов в области в 2022 году в рамках партийного проекта «Городская среда» направлено 283.4 млн рублей. В общей сложности замену асфальта и тротуаров выполнят в 76 дворовых территориях, 14 из них находятся в Советском округе Омска.

За пять лет, пока действует программа, в городе обновили 195 территорий многоквартирных домов и 31 общественное пространство.

Фото: omsk.er.ru
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Дворы#Ремонт
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