В Советском округе Омска начали благоустраивать дворы по проекту «Городская среда»

В каждом дворе к осени появятся новое асфальтовое покрытие, бордюрные камни и тротуарная плитка. Всего на ремонт дворов в области в 2022 году в рамках партийного проекта «Городская среда» направлено 283.4 млн рублей. В общей сложности замену асфальта и тротуаров выполнят в 76 дворовых территориях, 14 из них находятся в Советском округе Омска.