В Советском округе Омска начали благоустраивать дворы по проекту «Городская среда»

В 2022 году в рамках федерального проекта «Городская среда», инициатором которого стала «Единая Россия», во дворах Советского округа Омска проводят замену асфальтового покрытия проезжей части, а также монтируют бордюрные камни и обустраивают тротуары. Завершить работы должны к осени.
Депутат Омского городского Совета Дмитрий Сахань вместе с представителями администрации Советского округа и активными горожанами проверил, как идут работы во дворе многоквартирного дома.
«Уже пятый год ведется благоустройство дворов Советский округ не исключение. С самого начала депутаты проводили встречи с жителями, рассказывали, как попасть в этот проект. Проводится консультация жителей по вопросу сбора документов, чтобы принимать участие в проекте. С 2017 года на территории Советского округа благоустроено 55 дворовых территорий. В этом году ремонт выполнят в 14 дворовых территориях», — сообщил Дмитрий Сахань.
Председатель совета дома по адресу ул. Заозерная, 11а Людмила Аношина рассказала, что вместе с жильцами соседнего дома собирала документы, чтобы двор включили в федеральную программу.
«Как мы узнали, наш двор стал первым, в котором начались работы в Советском округе. Находимся на постоянной связи с нашим подрядчиком, он идет навстречу. Надеемся, что программа продолжится и в следующем году», — делится Людмила Аношина.
Начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Советского округа Дмитрий Сабаров отметил, что из 5 округов города Омска Советский округ в 2022 году занял первое место по доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ.
В этом году в список дворов, где пройдет благоустройство, вошли следующие адреса:
ул. 50 лет Профсоюзов, д. 126, д. 128;
В каждом дворе к осени появятся новое асфальтовое покрытие, бордюрные камни и тротуарная плитка. Всего на ремонт дворов в области в 2022 году в рамках партийного проекта «Городская среда» направлено 283.4 млн рублей. В общей сложности замену асфальта и тротуаров выполнят в 76 дворовых территориях, 14 из них находятся в Советском округе Омска.
За пять лет, пока действует программа, в городе обновили 195 территорий многоквартирных домов и 31 общественное пространство.