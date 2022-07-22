В Ростовской области фермеры жалуются на массовую гибель домашнего скота

Накануне в одном из поселков Ростовской области была зафиксирована гибель 12 коров, затем местные жители обнаружили еще больше трупов животных — 23. На место происшествия выехала группа ветеринаров с Зимовниковской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных. Врачи взяли пробы с целью исключения опасных заболеваний.