В Ростовской области фермеры жалуются на массовую гибель домашнего скота

Posted 22 июля 2022, 18:09
Published 22 июля 2022, 18:09
Modified 22 июля 2022, 18:10
Updated 22 июля 2022, 18:10
В Зимовниковском районе Ростовской области местные жители жалуются на массовую гибель домашнего скота, пишет 360tv.ru, ссылаясь на издание «Степная новь». Крупный и мелкий рогатый скот погибает в поселке Байков, первый случай зафиксирован несколько дней назад.
Накануне в одном из поселков Ростовской области была зафиксирована гибель 12 коров, затем местные жители обнаружили еще больше трупов животных — 23. На место происшествия выехала группа ветеринаров с Зимовниковской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных. Врачи взяли пробы с целью исключения опасных заболеваний.
Как сообщили в управлении ветеринарии Ростовской области, результаты исследований отрицательные, погибшие животные не были больными. Владелец скота убежден, что животных отравили — мужчина возле водопоя обнаружил гранулы, напоминающие селитру.
Погибшие козы, овцы и коровы были привиты. На месте обнаружения трупов ветеринары провели дезинфекцию, биоотходы были уничтожены в соответствии с установленными правилами. Причина гибели скота выясняется.