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В патриотической акции в Омской крепости приняли участие 3,5 тысячи человек

В патриотической акции в Омской крепости приняли участие 3,5 тысячи человек

Вчера, 20:46
Фото: Правительство Омской области
Финалом акции стал просмотр на большом экране под открытым небом фильма «Несломленный».

В Омской крепости прошла физкультурно-патриотическая акция «Донбасс - Мы вместе!».

К пришедшим на территорию крепости омичам обратился Губернатор Александр Бурков:

«Это фильм о нашем земляке, Дмитрии Михайловиче Карбышеве. Находясь несколько лет в фашистском концлагере, он проявлял стойкость, мужество и преданность родной отчизне», — сказал Александр Бурков. 
Фото: Правительство Омской области

Для омичей в Омской крепости работали спортивные площадки - хоккейная, баскетбольная, пейнтбол. Также можно было посмотреть на захватывающие трюки ВМХ-рейсеров.

Финалом акции стал просмотр на большом экране под открытым небом фильма «Несломленный». Фильм посвящен жизни и подвигу Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева с момента его рождения в Омске и до последних минут в застенках концлагеря Маутхаузен. Вечер завершился демонстрацией фильма. Перед сеансом с публикой пообщались режиссер картины Андрей Кириллов, исполнитель главной роли Александр Гончарук и актеры Евгений Фоминцев, Борис Косицын, Сергей Шалаев.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск
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