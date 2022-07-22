В патриотической акции в Омской крепости приняли участие 3,5 тысячи человек

Финалом акции стал просмотр на большом экране под открытым небом фильма «Несломленный». Фильм посвящен жизни и подвигу Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева с момента его рождения в Омске и до последних минут в застенках концлагеря Маутхаузен. Вечер завершился демонстрацией фильма. Перед сеансом с публикой пообщались режиссер картины Андрей Кириллов, исполнитель главной роли Александр Гончарук и актеры Евгений Фоминцев, Борис Косицын, Сергей Шалаев.