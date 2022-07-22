В патриотической акции в Омской крепости приняли участие 3,5 тысячи человек

В Омской крепости прошла физкультурно-патриотическая акция «Донбасс - Мы вместе!».
К пришедшим на территорию крепости омичам обратился Губернатор Александр Бурков:
«Это фильм о нашем земляке, Дмитрии Михайловиче Карбышеве. Находясь несколько лет в фашистском концлагере, он проявлял стойкость, мужество и преданность родной отчизне», — сказал Александр Бурков.
Для омичей в Омской крепости работали спортивные площадки - хоккейная, баскетбольная, пейнтбол. Также можно было посмотреть на захватывающие трюки ВМХ-рейсеров.
Финалом акции стал просмотр на большом экране под открытым небом фильма «Несломленный». Фильм посвящен жизни и подвигу Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева с момента его рождения в Омске и до последних минут в застенках концлагеря Маутхаузен. Вечер завершился демонстрацией фильма. Перед сеансом с публикой пообщались режиссер картины Андрей Кириллов, исполнитель главной роли Александр Гончарук и актеры Евгений Фоминцев, Борис Косицын, Сергей Шалаев.