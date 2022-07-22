В Омске сыграли свадьбу следователи, которые вели дела об издевательствах над детьми

Стоит отметить, что и на службе оба следователя проявили себя высокопрофессионально. И Егор, и Вера занималась громкими криминальными делами. Егор расследовал дело мальчика, которого родители ставили на гречку, а сейчас ведет следствие по аварии с полицейским Гайдамаком на съезде с метромоста. Вера занималась расследованием по делу каратиста Павла Живодера, который измывался над пасынком.