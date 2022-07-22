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В Омске сыграли свадьбу следователи, которые вели дела об издевательствах над детьми

В Омске сыграли свадьбу следователи, которые вели дела об издевательствах над детьми

Вчера, 17:17
Фото: Следственный комитет Омской области
Егор и Вера Мироненко вместе 19 лет — любовь между ними случилась на линейке в 1 классе.

В Омске сыграли свадьбу следователи, которые вели громкие криминальные дела.

Отличие этой пары еще и в том, что в своем молодом возрасте - ребятам по 26, вместе они уже 19 лет. Егор Мироненко и Вера Алексеенко познакомились на линейке в 1 классе.  

Фото: Следственный комитет Омской области
«Мне сразу понравилась светловолосая девочка с голубыми глазами, поэтому я сел с ней за парту. Мы вместе увлекались историей, вместе ездили на курсы в Омск. У Веры с малых лет был интерес к автомобилям, и как только она подросла, отец стал обучать ее вождению. Я тоже разделил ее увлечение», — рассказывает Егор.

Родители Егора и веры работали в милиции и после школы ребята решили продолжить семейную династию. Вера пошла учиться в Академию МВД, а Егор в государственный университет им. Достоевского на юридический факультет. В студенческие годы дружба ребят переросла в роман.

Оба закончили учебу отличниками и решили стать следователями. Егор поступил на службу в Следственный комитет, а Вера — в полицию. Позже Вера присоединилась к будущему мужу на службе.

Фото: Следственный комитет Омской области

Будучи коллегами ребятам удается не быть соперниками в карьере. Дома они вообще стараются не говорить о работе. Служба отнимает много времени, поэтому каждый час хочется посвятить простым радостям жизни. Стоит отметить, что Егор часто берет на себя готовку и уборку, а Вера создает интерьер и уют дома.

«Мы стараемся уступать друг другу, избегать недопонимания, вместе находим решение любой ситуаций, - говорит Вера, - у нас в семье нет главного, как-то так само собой получилось, наверное, из-за большой любви, - смеется Вера,- что мы всегда все решаем сообща, прислушиваемся к мнению другого и ценим его».

Сегодня пара сыграла свадьбу. Дату для бракосочетания выбрали не случайно - накануне Дня сотрудников органов следствия. 

Фото: Следственный комитет Омской области

Стоит отметить, что и на службе оба следователя проявили себя высокопрофессионально.  И Егор, и Вера занималась громкими криминальными делами. Егор расследовал дело мальчика, которого родители ставили на гречку, а сейчас ведет следствие по аварии с полицейским Гайдамаком на съезде с метромоста. Вера занималась расследованием по делу каратиста Павла Живодера, который измывался над пасынком.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Следователи#Свадьба
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