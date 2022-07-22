В Омске с 9:00 25 июля до 12:00 28 июля будет перекрыта улица Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы и Соборной площади. Это связано с церемонией открытия XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр.
Из-за перекрытия транспорт будет ездить по измененным схемам движения маршрутов. Так, автобусы №73 будут ехать с Красного Пути по Интернациональной, поворачивать на улицу Герцена, а затем далее двигаться по утвержденной схеме. Транспорт на маршруте №62 будет ехать до остановки «КДЦ «Маяковский», разворачиваться в районе Соборной площади, а автобусы будут двигаться по улицам Интернациональной и Гагарина.
Что касается маршрутов № 94, №500, №503, то при движении в сторону Амура автобусы будут ехать с Красного Пути по улицам Интернациональной и Герцена. Затем транспорт будет разворачиваться в районе площади Победы и ехать далее по обычной схеме. В обратном направлении никаких изменений в схеме движения не ожидается.