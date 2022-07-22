Из-за перекрытия транспорт будет ездить по измененным схемам движения маршрутов. Так, автобусы №73 будут ехать с Красного Пути по Интернациональной, поворачивать на улицу Герцена, а затем далее двигаться по утвержденной схеме. Транспорт на маршруте №62 будет ехать до остановки «КДЦ «Маяковский», разворачиваться в районе Соборной площади, а автобусы будут двигаться по улицам Интернациональной и Гагарина.