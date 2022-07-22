ЦБ уменьшил ключевую ставку до восьми процентов

Уточняется, что на текущий момент темпы прироста цен на товары и услуги в стране остаются низкими, и это способствует замедлению годовой инфляции. По прогнозам специалистов ЦБ, с учетом денежно-кредитной политики в России годовая инфляция в РФ опустится до двенадцати-пятнадцати процентов в нынешнем году, до пяти-семи процентов в следующем, и в 2024 году вновь будет составлять четыре процента.