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ЦБ уменьшил ключевую ставку до восьми процентов

ЦБ уменьшил ключевую ставку до восьми процентов

Вчера, 23:25
Фото: 1MI
Центробанк Российской Федерации снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых. Тем не менее, эксперты заявили, что внешние условия для страны пока остаются непростыми.

На сайте регулятора сообщается, что решением Совета директоров Банка России ключевая ставка была уменьшена на сто пятьдесят базисных пунктов, пишет Pravda.Ru.

Уточняется, что на текущий момент темпы прироста цен на товары и услуги в стране остаются низкими, и это способствует замедлению годовой инфляции. По прогнозам специалистов ЦБ, с учетом денежно-кредитной политики в России годовая инфляция в РФ опустится до двенадцати-пятнадцати процентов в нынешнем году, до пяти-семи процентов в следующем, и в 2024 году вновь будет составлять четыре процента.

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