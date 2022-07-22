Стало известно, за что работодатели Волгограда готовы платить зарплату до 300 тысяч

Специалисты проанализировали объявления по поиску сотрудников на волгоградской платформе. Выяснилось, что зарплату в сумме от полутора сотен до трехсот тысяч рублей предлагают директору по продажам в IT-фирме, коммерческому директору предприятия, руководителю отдела мотивации, компенсации и льгот, а также хирургу, специализирующемуся на лечении болезней вен. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на novostivolgograda.ru.
А в городе Камышине ищут директора на литейное производство, которому обещают положить оклад в размере от двухсот тысяч рублей. В объявлении заявлено, что кандидат на должность обязан уметь вводить в эксплуатацию новое оборудование и выполнять несколько задач одновременно.