Стало известно, за что работодатели Волгограда готовы платить зарплату до 300 тысяч

Специалисты проанализировали объявления по поиску сотрудников на волгоградской платформе. Выяснилось, что зарплату в сумме от полутора сотен до трехсот тысяч рублей предлагают директору по продажам в IT-фирме, коммерческому директору предприятия, руководителю отдела мотивации, компенсации и льгот, а также хирургу, специализирующемуся на лечении болезней вен. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на novostivolgograda.ru.