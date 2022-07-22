Специалист рассказал, как снизить уровень холестерина

Специалист пояснил, что не бывает «плохого» и «хорошего» холестерина, таковым его делают жиры, белки и иные вещества, которые в соединении с холестерином образуют липопротеины. И только от состава этих соединений зависит, «плохим» или «хорошим» будет холестерин, пишет Pravda.Ru.
Врач отметил, что «плохой» холестерин способствует образованию на стенках сосудов холестериновых бляшек, которые нарушают кровообращение и приводят к атеросклерозу, ишемической болезни сердца (ИБС), инфарктам и инсультам. Но одновременно с этим, как показали исследования зарубежных ученых, «плохой» холестерин нейтрализует бактериальные токсины — правда, только в том случае, когда его уровень находится в норме. А холестерин «хороший» очищает стенки сосудов от холестериновых бляшек.
По словам Дубинина, количество холестерина нужно обязательно контролировать. Этот показатель имеет свои нормы, и если холестерина больше или меньше, это может вызвать гормональные изменения. В частности, низкое количество холестерина приводит к уменьшению выработки половых гормонов, а высокий его уровень может говорить о том, что организму нужны половые гормоны, но он не может их создать (например, при климаксе).
В лечении повышенного холестерина большое значение имеет соблюдение диеты. Необходимо снизить потребление продуктов с высоким содержанием сахара и сладких фруктов, а также исключить жареную и жирную пищу. Кроме того, можно использовать комплекс Омега-3, который повышает уровень «хорошего» холестерина, снижая при этом уровень «плохого», а еще полиненасыщенные жирные кислоты в его составе уменьшают свертываемость крови, рассказал врач.