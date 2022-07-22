Специалист рассказал, как снизить уровень холестерина

По словам Дубинина, количество холестерина нужно обязательно контролировать. Этот показатель имеет свои нормы, и если холестерина больше или меньше, это может вызвать гормональные изменения. В частности, низкое количество холестерина приводит к уменьшению выработки половых гормонов, а высокий его уровень может говорить о том, что организму нужны половые гормоны, но он не может их создать (например, при климаксе).