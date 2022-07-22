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Сеть АЗС «Газпромнефть» представила новый напиток G-Drive Cola

Сегодня, 10:00
На АЗС сети «Газпромнефть» появился новый напиток Cola под собственной торговой маркой G-Drive.

Напиток изготовлен специально для сети АЗС «Газпромнефть». На этапе тестирования товара участники фокус-групп отметили уникальные характеристики при классическом вкусе. Cola G-Drive продается в бутылках 0,5 л, которые удобно брать с собой в дорогу.

Cola пополнила линейку напитков G-Drive, которые уже знакомы клиентам сети АЗС «Газпромнефть», – это энергетики, соки и нектары, холодный кофе, вода. Ежегодно сеть АЗС «Газпромнефть» выводит на рынок порядка 15 новых товаров под собственной торговой маркой.



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