Город55
ГлавноеВсе новости
Самозанятые омичи смогут пользоваться городскими торговыми павильонами

Самозанятые омичи смогут пользоваться городскими торговыми павильонами

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI
Договор с ними будут заключать по аналогии с предпринимателями малого и среднего бизнеса.

В этом году самозанятые омичи смогут пользоваться городскими нестационарными торговыми объектами. Такая возможность сохранится до конца 2028 года.

Закон, разрешающий заключать с самозанятыми договоры на размещение нестационарных торговых объектов будет действовать в рамках эксперимента по установлению специального налогового режима.

Нововведение позволит предоставлять торговые места самозанятым на тех же условиях, что и субъектам малого и среднего бизнеса. Схему размещения торговой точки будет разрабатывать и утверждать орган местного самоуправления.
 

Добавим, что в Омской области на сегодняшний день зарегистрировано больше 57 тысяч самозанятых. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Предприниматель
Подпишитесь
Игры Солдатовой. Скрывающаяся экс-глава омского минздрава покупает билеты в Россию
Сегодня, 14:36
Омская IKEA оставила после себя уголовное дело с инженером-миллионером
Сегодня, 09:02
Омского депутата Горностаеву отправили под суд из-за «пивного» дела
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.
Сегодня, 08:48
Замкнутый круг. Ночью в Омске в очередной раз ввели режим «черного неба»
За несколько часов до НМУ омичи жаловались на выбросы.
Сегодня, 09:22
3000 гостей и 7000 литров алкоголя. Виктор Шкуренко готовит праздник в Омске
Вчера, 13:37
В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел
Вчера, 11:38