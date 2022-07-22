Самозанятые омичи смогут пользоваться городскими торговыми павильонами

В этом году самозанятые омичи смогут пользоваться городскими нестационарными торговыми объектами. Такая возможность сохранится до конца 2028 года.
Закон, разрешающий заключать с самозанятыми договоры на размещение нестационарных торговых объектов будет действовать в рамках эксперимента по установлению специального налогового режима.
Нововведение позволит предоставлять торговые места самозанятым на тех же условиях, что и субъектам малого и среднего бизнеса. Схему размещения торговой точки будет разрабатывать и утверждать орган местного самоуправления.
Добавим, что в Омской области на сегодняшний день зарегистрировано больше 57 тысяч самозанятых.