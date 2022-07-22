РЭО: Экошколу на "Тавриде" посетило 329 молодых специалистов

По сообщению издания kp.ru, помимо трехсот двадцати девяти молодых специалистов арт-школу посетили сорок восемь экспертов из различных сфер. Некоторые участники приняли участие в субботнике. Они собрали свыше двух тысяч литров отходов в природном заказнике “Новый свет”. Также в эколаборатории была обустроена мастерская, где можно было принять участие в переработке полимеров, используемых при производстве аксессуаров.
Генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев рассказал, что среди молодых людей набирает популярность экодобровольчество. По его словам, для молодежи все большую значимость приобретает экологическая обстановка - молодые люди хотят своими руками улучшать и очищать природу. Это объясняет растущий спрос на экологическое волонтерство. Причем причины, по которым молодежь занимается экодобровольчеством, совершенно разные: от желания делать свою жизнь экологичнее и развивать в себе правильные экологические привычки до стремления заниматься чем-то модным и актуальным. Также есть молодые люди, которые становятся эковолонтерами ради самовыражения или из-за желания стать частью большой зеленой команды.
Многим волонтерам арт-школа экологии позволила поделиться опытом с другими участниками и раскрыть свой потенциал. Например, принимавшая участие в переработке полимеров в эколаборатории Мария Ковалева решила в своем родном Екатеринбурге открыть такую же мастерскую, где будет проводить мастер-классы по теме сортировки и переработки сырья. Другая участница, Регина Зайкова из Сургута, получила грант на сумму 500 тысяч рублей на реализацию собственного проекта «Мастерская стеклодизайна «Вторая жизнь стекла» в своем городе.
Глава РЭО добавил, что государство всегда поддерживает молодых людей, которые занимаются экологическим волонтерством, а Российский экологический оператор делает это на постоянной основе. Например, компания организовала в рамках соглашения с Росмолодежью экологизацию форумов - в проекте принимают участие “Таврида”, “Бирюса”, “Территория смыслов” и другие площадки. С начала этого года ППК “РЭО” под своей эгидой собрала около пяти тысяч добровольцев из разных российских субъектов и планирует до конца 2022 года увеличить их количество до десяти тысяч, охватив семьдесят регионов Российской Федерации.
Пиар-директор РЭО Дмитрий Бойко отметил, что в апреле компания успела провести больше семисот уроков “Экология начинается с тебя” в очном формате. Уроки посетили двадцать две тысячи шестьсот учеников школ. Также компания организовала шестьдесят шесть субботников “Зеленый десант”, которые прошли в 38 регионах Российской Федерации. В них приняли участие свыше 4 тысяч добровольцев, которые собрали 62 тонны отходов.