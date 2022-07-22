РЭО: Экошколу на "Тавриде" посетило 329 молодых специалистов

Глава РЭО добавил, что государство всегда поддерживает молодых людей, которые занимаются экологическим волонтерством, а Российский экологический оператор делает это на постоянной основе. Например, компания организовала в рамках соглашения с Росмолодежью экологизацию форумов - в проекте принимают участие “Таврида”, “Бирюса”, “Территория смыслов” и другие площадки. С начала этого года ППК “РЭО” под своей эгидой собрала около пяти тысяч добровольцев из разных российских субъектов и планирует до конца 2022 года увеличить их количество до десяти тысяч, охватив семьдесят регионов Российской Федерации.