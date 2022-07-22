Придется посидеть в тюрьме. В Омске изменили мягкий приговор кустарным фармацевтам

Прокуратуре приговор не понравился, и ведомство обжаловало решение суда. В итоге сегодня, 22 июля, двух фигурантов дела приговорили к 2 годам колонии, их взяли под стражу в зале суда. Приговор остальным фигурантам изменять не стали. Сообщается, что решение уже вступило в законную силу.