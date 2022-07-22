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Придется посидеть в тюрьме. В Омске изменили мягкий приговор кустарным фармацевтам

Придется посидеть в тюрьме. В Омске изменили мягкий приговор кустарным фармацевтам

Сегодня, 15:01
Фото: 1MI

В Омске ужесточили приговор двум сбытчикам лекарств

Четырех фигурантов дела осудили условно, но двум из них все же придется посидеть в колонии.

В пресс-службе омской прокуратуры сообщили о пересмотре приговора омичам, которые три года сбывали лекарства с сильнодействующими веществами наркозависимым омичам.

В мае 2022 года четырех фигурантов дела, в том числе 35-летнюю руководительницу фармацевтической сети, признали виновными по  ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконное хранение в целях сбыта, незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Фигуранты отрицали свою вину.

Наиболее активным участникам сговора назначили наказание в виде  3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому, еще двое фигурантов получили год условного срока с годом испытательного срока.

Прокуратуре приговор не понравился, и ведомство обжаловало решение суда. В итоге сегодня, 22 июля, двух фигурантов дела приговорили к 2 годам колонии, их взяли под стражу в зале суда. Приговор остальным фигурантам изменять не стали. Сообщается, что решение уже вступило в законную силу.

#Ольга Акамова#Приговор#Омск#Суд#Происшествия#Новости#Омская область#Лекарства#Сбыт
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