Придется посидеть в тюрьме. В Омске изменили мягкий приговор кустарным фармацевтам

В пресс-службе омской прокуратуры сообщили о пересмотре приговора омичам, которые три года сбывали лекарства с сильнодействующими веществами наркозависимым омичам.
В мае 2022 года четырех фигурантов дела, в том числе 35-летнюю руководительницу фармацевтической сети, признали виновными по ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконное хранение в целях сбыта, незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Фигуранты отрицали свою вину.
Наиболее активным участникам сговора назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому, еще двое фигурантов получили год условного срока с годом испытательного срока.
Прокуратуре приговор не понравился, и ведомство обжаловало решение суда. В итоге сегодня, 22 июля, двух фигурантов дела приговорили к 2 годам колонии, их взяли под стражу в зале суда. Приговор остальным фигурантам изменять не стали. Сообщается, что решение уже вступило в законную силу.