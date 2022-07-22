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Пора прятаться от солнца. В Омск придет 30-градусная жара

Пора прятаться от солнца. В Омск придет 30-градусная жара

Сегодня, 07:44
Фото: 1MI

На Омск надвигается жара до +28 градусов

Согласно данным сайта «Гисметео», в ближайшую неделю омичей ждет очень жаркая погода

Сегодня, 22 июля, в Омске ожидается теплая и дождливая погода. Температура воздуха составит +15…+22 градуса. Завтра, 23 июля, характер погоды существенно не изменится. Столбик термометра окажется на отметке +13…+23 градуса. Пройдет небольшой дождь.

В воскресенье, 24 июля, в городе похолодает до +11…+20 градусов. Будет идти дождь, выпадет 2 мм осадков. В понедельник, 25 июля, в Омске станет теплее до +25 градусов. Во вторник, 26 июля, температура воздуха составит +16…+26 градусов.

В среду, 27 июля, в город придет жара до +28 градусов. В четверг, 28 июля, характер погоды не изменится, сохранится жаркая погода. Столбик термометра будет колебаться от +18 до +28 градусов.

Фото: скриншот сайта "Гисметео"
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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