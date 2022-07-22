Пора прятаться от солнца. В Омск придет 30-градусная жара

Сегодня, 22 июля, в Омске ожидается теплая и дождливая погода. Температура воздуха составит +15…+22 градуса. Завтра, 23 июля, характер погоды существенно не изменится. Столбик термометра окажется на отметке +13…+23 градуса. Пройдет небольшой дождь.
В воскресенье, 24 июля, в городе похолодает до +11…+20 градусов. Будет идти дождь, выпадет 2 мм осадков. В понедельник, 25 июля, в Омске станет теплее до +25 градусов. Во вторник, 26 июля, температура воздуха составит +16…+26 градусов.
В среду, 27 июля, в город придет жара до +28 градусов. В четверг, 28 июля, характер погоды не изменится, сохранится жаркая погода. Столбик термометра будет колебаться от +18 до +28 градусов.