Опасно для жизни! В омском детсаду нашли нестандартную свеклу

Сообщается, что за 6 месяцев 2022 года прошло 56 проверок, которые касались плодоовощной продукции. Во время 9 проверок специалисты нашли нарушения. Было организовано 740 проб продукции, чтобы выявить избыток вредных элементов в плодово-овощной продукции. В итоге была обнаружена подозрительная свекла — в ней нашли избыток нитратов. Известно, что партия нестандартной свеклы поставлялась в один из омских детсадов.