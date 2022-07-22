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Опасно для жизни! В омском детсаду нашли нестандартную свеклу

Опасно для жизни! В омском детсаду нашли нестандартную свеклу

Вчера, 16:38
Фото: 1MI

В омском детсаду обнаружили свеклу с нитратами

Поставщика-нарушителя привлекут к ответственности.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора рассказали о нарушениях, которые нашли при проверке продуктов за последние несколько месяцев.

Сообщается, что за 6 месяцев 2022 года прошло 56 проверок, которые касались плодоовощной продукции. Во время 9 проверок специалисты нашли нарушения. Было организовано 740 проб продукции, чтобы выявить избыток вредных элементов в плодово-овощной продукции. В итоге была обнаружена подозрительная свекла — в ней нашли избыток нитратов. Известно, что партия нестандартной свеклы поставлялась в один из омских детсадов.

Также за три месяца с 24 марта до 30 июня нашлись нарушения в производстве молочной продукции. Проверяющие нашли фальсификат масла, сыра и молока. Интересно, что нарушения допустили сразу два местных предприятия: ООО «Маслосыркомбинат Тюкалинский» и ООО «ВНИМИ-Сибирь».

Те же предприятия уличили в поставках некачественной молочной продукции. Так, ООО «ВНИМИ-Сибирь» и ООО «ИНКОС» поставляли некачественное сливочное масло, СПП СК «Молочный» из Тюкалинска изготовил некачественное молоко, а ООО «Сияние» уличили в некачественных молоке и сыре.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что устранение нарушений и дальнейшие проверки стоят на контроле ведомства.

#Омск#Город#Новости#Омская область#Свекла#Продукты#Детский сад#Питание#Ольга Акамова
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