Омский роддом получил голубые и розовые бирки для новорожденных

Сегодня, 22 июля, Омский областной перинатальный центр получил коробки с бирками для новорожденных. До этого бирки получили роддома № 1, № 2 и № 6.
«Важно отметить безопасность бирочек. Они полностью гипоаллергенные и имеют соответствующие сертификаты качества. Кроме того, они очень красивые. Вызывают позитивные эмоции у рожениц. Ребенок с рождения получает бирке, на которой видно, что родился гражданин или гражданка города Омска», —сказала и. о. заместителя главврача по акушерско-гинекологической помощи областной клинической больницы Ирина Раздобедина.
В состав набора входят два браслета для новорожденного, идентификационный браслет для матери, бумажная-карточка вкладыш, куда записывают данные о ребенке, а также гибкий фиксатор для крепления к кровати. Браслет розового или голубого цвета надевают на лодыжку и запястье новорожденного.
«Когда рождается ребёнок — это всегда счастье! Для каждой семьи это значимое событие, которое запоминается на всю жизнь! Надеемся, это станет хорошей традицией передавать бирки для новорождённых. Слоган „Омск — это мы“ — это и про наших детей — ведь они наше будущее — они будущее города Омска!», — отметил куратор приложения «Заступник», президент Омского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Юрий Иванищев.
Добавим, что благодаря проекту «Омск — это мы» в городе появляются граффити. Одно их них нанесли на фасаде детской клинической больницы № 2. Там появилось изображение известного омского врача Валентины Бисяриной.