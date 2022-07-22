Омский роддом получил голубые и розовые бирки для новорожденных

В состав набора входят два браслета для новорожденного, идентификационный браслет для матери, бумажная-карточка вкладыш, куда записывают данные о ребенке, а также гибкий фиксатор для крепления к кровати. Браслет розового или голубого цвета надевают на лодыжку и запястье новорожденного.