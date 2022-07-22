Омский НПЗ организует образовательную площадку для детей в День города

В сквере им. Дзержинского в рамках фестиваля семейного отдыха будет работать локация проекта «Литературный экспресс». Омичи смогут познакомится с лучшими познавательными и художественными книгами для детей, увидеть книги с дополненной реальностью, «ночными» страницами, «живыми» иллюстрациями. Проект общественной организации «Молодежный совет» поддержан ОНПЗ в рамках грантового конкурса по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В 2022 году победителями конкурса стали 17 активных омичей и организаций.
Для детей и их родителей на площадке «Литературного экспресса» проведут интерактивные игры, увлекательные научные опыты и эксперименты. Самые маленькие омичи станут участниками экологического круиза, технической викторины и безопасных веселых гонок. С помощью книг «Литературного экспресса» организаторы и волонтеры проекта проведут познавательное расследование, совершат виртуальное путешествие и узнают 250 историй о космосе, динозаврах и птицах.
«Омский НПЗ всегда активно поддерживает образовательные проекты. Это способствует развитию образовательной сферы всего региона. Благодаря этому дети в Омске имеют все условия для самореализации, получения и совершенствования знаний», — рассказала директор департамента образования Омска Ольга Онищенко.
«Омский НПЗ является социально ориентированным предприятием, которое поддерживает общественно значимые проекты в области образования и культуры. С помощью социальных инвестиций ОНПЗ последовательно улучшает качество жизни в регионе. Предприятие способствует гармоничному развития подрастающего поколения и организации досуга для омичей. Мы рады, что вносим в эти процессы свой вклад», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.