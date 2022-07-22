Город55
ГлавноеВсе новости
Омский НПЗ организует образовательную площадку для детей в День города

Омский НПЗ организует образовательную площадку для детей в День города

Сегодня, 11:02
Фото: Андрей Шавин
Общественная организация «Молодежный совет», при поддержке Омского НПЗ, создала образовательную площадку «Литературный экспресс» ко Дню города.

В сквере им. Дзержинского в рамках фестиваля семейного отдыха будет работать локация проекта «Литературный экспресс». Омичи смогут познакомится с лучшими познавательными и художественными книгами для детей, увидеть книги с дополненной реальностью, «ночными» страницами, «живыми» иллюстрациями. Проект общественной организации «Молодежный совет» поддержан ОНПЗ в рамках грантового конкурса по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В 2022 году победителями конкурса стали 17 активных омичей и организаций.

Для детей и их родителей на площадке «Литературного экспресса» проведут интерактивные игры, увлекательные научные опыты и эксперименты. Самые маленькие омичи станут участниками экологического круиза, технической викторины и безопасных веселых гонок. С помощью книг «Литературного экспресса» организаторы и волонтеры проекта проведут познавательное расследование, совершат виртуальное путешествие и узнают 250 историй о космосе, динозаврах и птицах.

«Омский НПЗ всегда активно поддерживает образовательные проекты. Это способствует развитию образовательной сферы всего региона. Благодаря этому дети в Омске имеют все условия для самореализации, получения и совершенствования знаний», — рассказала директор департамента образования Омска Ольга Онищенко.

«Омский НПЗ является социально ориентированным предприятием, которое поддерживает общественно значимые проекты в области образования и культуры. С помощью социальных инвестиций ОНПЗ последовательно  улучшает качество жизни в регионе. Предприятие способствует гармоничному развития подрастающего поколения и организации досуга для омичей. Мы рады, что вносим в эти процессы свой вклад», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Подпишитесь
Игры Солдатовой. Скрывающаяся экс-глава омского минздрава покупает билеты в Россию
Сегодня, 14:36
Омская IKEA оставила после себя уголовное дело с инженером-миллионером
Сегодня, 09:02
Омского депутата Горностаеву отправили под суд из-за «пивного» дела
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.
Сегодня, 08:48
Замкнутый круг. Ночью в Омске в очередной раз ввели режим «черного неба»
За несколько часов до НМУ омичи жаловались на выбросы.
Сегодня, 09:22
3000 гостей и 7000 литров алкоголя. Виктор Шкуренко готовит праздник в Омске
Вчера, 13:37
В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел
Вчера, 11:38