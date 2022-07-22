Омский НПЗ организует образовательную площадку для детей в День города

В сквере им. Дзержинского в рамках фестиваля семейного отдыха будет работать локация проекта «Литературный экспресс». Омичи смогут познакомится с лучшими познавательными и художественными книгами для детей, увидеть книги с дополненной реальностью, «ночными» страницами, «живыми» иллюстрациями. Проект общественной организации «Молодежный совет» поддержан ОНПЗ в рамках грантового конкурса по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В 2022 году победителями конкурса стали 17 активных омичей и организаций.