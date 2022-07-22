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Новый путь. Омичам показали измененные маршруты Сибирского международного марафона

Новый путь. Омичам показали измененные маршруты Сибирского международного марафона

Вчера, 17:57
Фото: 1MI

В Омске утвердили новые маршруты Сибирского международного марафона-2022

Трассы, как и в прошлые годы, пройдут по центральной части Омска.

В пресс-службе областного правительства поделились обновленными маршрутами Сибирского международного марафона — 2022. Как и в прошлые годы, марафон пройдет в центральной части Омска, но некоторые изменения в маршруты все же внесли.

Старт и финиш всех дистанций традиционно расположатся на Соборной площади. Из трассы марафона Трасса SIM-2022 исключили участок до стадиона «Авангард», но от улицы Кемеровской по Набережной Тухачевского в сторону парка «Зеленый остров». Здесь недавно появился участок с широкими и ровными дорожками, и организаторы решили задействовать его в марафоне.

Участники забега на 10 км пробегут малый круг по улице Ленина, затем развернутся на улице Лермонтова у гостиницы «Маяк», пробегут по улицам Ленина, Ивана Алексеева, набережной Тухачевского и обновленному участку трассы в парке «Зеленый остров». Финишная прямая для этого расстояния будет проходить по улице Фрунзе и Красному пути.

Участники массового забега на 3 км будут стартовать из отдельного предстартового накопителя. Маршрут для любителей «FANRUN» забега пройдет по улицам Красный путь, Орджоникидзе и Фрунзе.

Отмечается, что на маршрутах практически исключены участки с поворотами на 180 градусов. По пути трассы организуют 8 пунктов эмоциональной поддержки, где омичи будут подбадривать участников марафона.

Старт на всех трассах состоится в субботу, 6 августа, в 8:30 часов по омскому времени. На каждой дистанции будут работать волонтеры, которые помогут бегунам правильно пройти «свою» дистанцию.

Фото: omskportal.ru
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