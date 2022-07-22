Новый путь. Омичам показали измененные маршруты Сибирского международного марафона

Старт и финиш всех дистанций традиционно расположатся на Соборной площади. Из трассы марафона Трасса SIM-2022 исключили участок до стадиона «Авангард», но от улицы Кемеровской по Набережной Тухачевского в сторону парка «Зеленый остров». Здесь недавно появился участок с широкими и ровными дорожками, и организаторы решили задействовать его в марафоне.