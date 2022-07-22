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Неваляшка — икона советского дизайна
Вчера, 21:57
Кукла, которая по праву претендует быть одним из символов нашей страны. Гениально простая, продуманная до мелочей «большая» игрушка для самых маленьких.
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Игры Солдатовой. Скрывающаяся экс-глава омского минздрава покупает билеты в Россию
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Вчера, 21:04
Омская IKEA оставила после себя уголовное дело с инженером-миллионером
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Все ради праздника. В Омске временно снимут последний коронавирусный запрет
Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.
Вчера, 17:37
Новый путь. Омичам показали измененные маршруты Сибирского международного марафона
Трассы, как и в прошлые годы, пройдут по центральной части Омска.
Вчера, 17:57
Омского депутата Горностаеву отправили под суд из-за «пивного» дела
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.
Вчера, 08:48