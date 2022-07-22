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Начмед ГКБ № 11 призвал омичей не забывать о вакцинации

Начмед ГКБ № 11 призвал омичей не забывать о вакцинации

Сегодня, 11:25
Фото: минздрав Омской области
Начмед омской ГКБ № 11 Алексей Никитин напомнил о важности вакцинации. Он указал на то, что хоть ковидных коек и стало меньше, они не простаивают.

Доктор отметил: за годы пандемии медицинское сообщество сплотилось, а также здорово «вооружилось» знаниями и умениями — как и чем лечить коронавирус. Расширяются возможности и медицинской реабилитации. Отделение реабилитации ГКБ 11, к слову, крупнейшее за Уралом.

Однако расхолаживать и расслаблять это не должно. Диагноз covid-19 все еще ставится ежедневно. При этом подавляющее большинство пациентов не были вакцинированы. Не пустует в ГКБ 11 и ковид-реанимация. Вакцина же дает хороший шанс если не избежать болезни, то по крайней мере перенести недуг в легкой форме и быстрее пойти на поправку.

Эффективна ли вакцина, изобретенная в 2021 году против новых штаммов?

— Та иммунная стимуляция, та антигенная нагрузка, которая обеспечивается применением этих вакцин, развивает в организме человека — если так говорить упрощенно — и способствует развитию каскада иммунных реакций, которые в целом защищают против любого типа коронавируса. И даже если пациент заразится коронавирусом, он будет болеть легче и быстрее поправится. Применение вакцинации и ревакцинации — важно помнить, что ревакцинироваться нужно каждые 6 месяцев — это шанс на долгую и счастливую жизнь без коронавируса.

Опасен не только вирус, напоминает врач, но и постковидные осложнения. Сюда относят тромбозы, проблемы с дыханием после пневмонии, а нередко и когнитивные нарушения — ухудшение памяти, повышение утомляемости и астенический синдром.

Поэтому крайне важно защитить свой иммунитет, а тем кто уже перенес ковид — пройти диспансеризацию. Медучреждения сейчас располагают высококачественной диагностической техникой и заметить неладное можно на ранней стадии.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Минздрав#Омская область#Видео
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