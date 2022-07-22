Начмед ГКБ № 11 призвал омичей не забывать о вакцинации

Однако расхолаживать и расслаблять это не должно. Диагноз covid-19 все еще ставится ежедневно. При этом подавляющее большинство пациентов не были вакцинированы. Не пустует в ГКБ 11 и ковид-реанимация. Вакцина же дает хороший шанс если не избежать болезни, то по крайней мере перенести недуг в легкой форме и быстрее пойти на поправку.