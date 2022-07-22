На Таймыре спасли белую медведицу

На Таймыре зоологи и ветеринары спасли белую медведицу, в пасти которой застряла металлическая банка из-под сгущенки, сообщает 360tv.ru. По мнению специалистов, мусор, оставляемый человеком, все чаще становится причиной гибели диких животных.
В случае с медведицей железная банка, застрявшая в пасти банка порезала язык животного. Медведица, желая спастись, вышла к поселку Диксон, к людям. Местные жители не смогли ей помочь и вызвали для спасения животного ветеринаров и зоологов из Московского зоопарка.
Через несколько часов после прибытия специалисты обнаружили медведицу, усыпили ее, выстрелив капсулой со снотворным, и затем вынули из ее пасти банку. В ходе осмотра на языке животного были обнаружены глубокие раны.
Как сообщили в Росприроднадзоре, медведицу планируется выпустить на волю, однако для отслеживания передвижения животного ему установят специальный маячок. Важно, чтобы медведица вышла из состояния наркоза. Специалисты наблюдают за ней, сообщается, что животное на вертолете в специальной клетке уже доставлено на место, где оно начнет новую жизнь.