На Таймыре спасли белую медведицу

Как сообщили в Росприроднадзоре, медведицу планируется выпустить на волю, однако для отслеживания передвижения животного ему установят специальный маячок. Важно, чтобы медведица вышла из состояния наркоза. Специалисты наблюдают за ней, сообщается, что животное на вертолете в специальной клетке уже доставлено на место, где оно начнет новую жизнь.