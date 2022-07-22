На ремонт двух дорог в центре Омска потратят 38 миллионов

В Омске собираются отремонтировать улицы Петра Некрасова и Голика. На выполнение работ региональное правительство направит 33.2 млн рублей. Еще 4.1 млн рублей выделят из городского бюджета.
После того, как мэрия получит субсидию, «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» будет заниматься поиском подрядчика. Сейчас в Омске продолжается ремонт 11 дорог.
Почти завершились работы на улице Лукашевича, близится к финалу ремонт на улицах Тарской, Перелета, Спартаковской, Шаронова, Вавилова и Бородина. Скоро начнут приводить в порядок улицу Степанца.