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На ремонт двух дорог в центре Омска потратят 38 миллионов

На ремонт двух дорог в центре Омска потратят 38 миллионов

Сегодня, 12:42
Фото: 1MI

В Омске отремонтируют улицы Петра Некрасова и Голика

В городе приведут в порядок улицы Петра Некрасова и Голика.

В Омске собираются отремонтировать улицы Петра Некрасова и Голика. На выполнение работ региональное правительство направит 33.2 млн рублей. Еще 4.1 млн рублей выделят из городского бюджета.

После того, как мэрия получит субсидию, «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» будет заниматься поиском подрядчика. Сейчас в Омске продолжается ремонт 11 дорог.

Почти завершились работы на улице Лукашевича, близится к финалу ремонт на улицах Тарской, Перелета, Спартаковской, Шаронова, Вавилова и Бородина. Скоро начнут приводить в порядок улицу Степанца.

#Город#Новости#Омск#Ремонт дорог#Вероника Жукова
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