Медик назвала средства для профилактики варикоза

Варикоз — опасное заболевание, которое в запущенной стадии может стать причиной летального исхода. О способах профилактики проявления заболевания рассказала доктор Ольга Каплина — об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на «ПолитЭкспрес» и на NVL.
Как рассказала Ольга Каплина, причина варикоза — ухудшение работы клапанов. Влияние на развитие болезни также оказывают воспаление стенок сосудов и загущение крови. Среди симптомов — отечность и тяжесть в руках, что может привести к судорогам.
Среди мер для профилактики варикоза доктор называет отказ от курения и контрастный душ, занятия аквааэробикой, плаванием, выполнение дыхательных упражнений и утреннюю гимнастику.
По мнению Ольги Каплиной, важно употреблять в достаточном количестве чистую воду, которая способствует разжижению крови. Эксперт отмечает, что при появлении первых признаков заболевания необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Также следует регулярно проходить обследование профилактического характера.