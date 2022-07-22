Изобретатель трактора Блинов: «Я русский мужик, думал и делал для России»

Пророчество Фёдора Блинова сбылось. Ещё при жизни Якова Мамина (уже в 1938 году) Советская Россия вышла на первое место в мире по выпуску гусеничных тракторов. Сегодня дело Фёдора Блинова и Якова Мамина живёт: тракторы (и гусеничные и колёсные) для всех отраслей народного хозяйства выпускаются на общемировом уровне. Но когда речь заходит о гусеничных тракторах, то первым вспоминается Челябинский тракторный завод (это не случайно, ведь именно в КБ ЧТЗ завершил свой трудовой путь Яков Мамин, на нём работали и его сыновья). И именно Челябинский тракторный завод был той самой кузницей из ворот которой отправлялась на фронт большая часть нашей танковой армады.