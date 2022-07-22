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Игры Солдатовой. Скрывающаяся экс-глава омского минздрава покупает билеты в Россию

Игры Солдатовой. Скрывающаяся экс-глава омского минздрава покупает билеты в Россию

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI

Следователь сообщил о покупке Солдатовой билетов в Россию

Город55 узнал в омском СК подробности одного из самых громких уголовных дел последних лет.

На закате 2020 года, 30 ноября, Омск потрясло известие о том, что на бывшего министра здравоохранения региона Ирину Солдатову возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий с ущербом свыше 105 млн рублей. С того момента прошел уже почти год и восемь месяцев, а точка в той истории не поставлена до сих пор:  экс-чиновница в бегах, следствие продолжается. 

Накануне Дня сотрудника органов следствия РФ, который ежегодно отмечается 25 июля, Город55 поинтересовался в омском СК, как движется ее дело. 

«По информации, которая поступила к нам из ФСБ, последним известным местом пребывания Ирины Солдатовой был Северный Кипр. Она вообще большая путешественница и частенько курсирует между Турцией и Кипром», — сообщил Городу55 руководитель второго следственного отдела по особо важным делам СКР по Омской области Михаил Зайцев. 

Сейчас для поисков беглой чиновницы омские следователи активно взаимодействуют с Центральным аппаратом СК РФ, Генеральной прокуратурой и Интерполом, но, учитывая геополитическую обстановку, процесс этот движется с трудом. 

При этом сама Ирина Солдатова охотно играет со следствием в игры, в основном через популярные мессенджеры. 

«Обвиняемая иногда связывается со следователем через мессенджеры, – выходит через один и тот же контакт.  Обещает приехать в Россию и уверяет, что уже купила билеты на самолет. Проверяем информацию, видим, да, действительно, приобретала на свое имя, вот только в самолет так ни разу и не села», – рассказывает Михаил Зайцев. 

А вот адвокаты экс-министра, напротив, смелы и активны: всегда на связи и регулярно направляют следователям различные бумаги. 

«Адвокаты и московский, и местный всегда на контакте. Забрасывают нас прошениями о своих экспертизах и другими материалами со своей стороны. Мы все это внимательно анализируем, и лишний раз убеждаемся, что наши выводы и обвинения верны и объективны», — уверен руководитель следственного отдела. 

По сути, по словам нашего собеседника, как только Солдатова ступит на российскую землю, ее с радостью готовы принять в омском СК, выслушать ее позицию, все зафиксировать, после чего уладить формальности, отдать материалы дела для ознакомления и все, – в суд. 

Между тем все еще продолжается разбирательство в отношении компаний, через которые, по версии следствия, Солдатова и закупала чересчур дорогое медицинское оборудование. 

«По компаниям мы выделили материалы в отдельные производства по статьям о мошенничестве и отправили их по территориальной принадлежности в другие управления и силовые ведомства. Одно скажу: больше половины из них, на самом деле занимаются поставками медоборудования. Вопрос в другом: кто и где его покупал, – кто действительно работал с дистрибьюторами, а кто — через фирмы-прокладки», – объясняет Михаил Зайцев. 

И такие «прокладки», по данным следствия, нашлись. Так, омский следователь которая и ведет это дело, лично ездила в командировки, ходила с оперативниками по адресам, но этих фирм не нашла. Люди сообщали, кто-то сидел, что-то арендовал, а потом исчез без следа. 

«Главное ведь, что у нас нет претензий к самому оборудованию: оно качественное и достойное, вот только если бы не такие «прокладки», купить его можно было в два, а то и в три раза дешевле», — поясняет Михаил Зайцев. 

По ходу следствия выяснились и другие факты, о которых уже можно рассказывать. Один из них затрагивает эмиратский побег Ирины Солдатовой и оплату проживания в дорогостоящем отеле. 

«Имеется оперативная информация по линии ФСБ и Интерпола, согласно которой медицинский концерн, в который входит фирма, продававшая Солдатовой технику по завышенным ценам, заплатил десятки тысяч долларов, то есть не один миллион рублей, за проживание некоему человеку в дорогостоящем отеле в Арабских Эмиратах. И, видимо, по чистой случайности, в этот момент там находилась и Солдатова. Все это происходило уже после возбуждения уголовного дела», – сообщил Михаил Зайцев. 

Случайность это, совпадение, или взаимосвязанные факты, пока неизвестно, но наверняка следователи со временем найдут ответ на данный вопрос.   

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