Игры Солдатовой. Скрывающаяся экс-глава омского минздрава покупает билеты в Россию

На закате 2020 года, 30 ноября, Омск потрясло известие о том, что на бывшего министра здравоохранения региона Ирину Солдатову возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий с ущербом свыше 105 млн рублей. С того момента прошел уже почти год и восемь месяцев, а точка в той истории не поставлена до сих пор: экс-чиновница в бегах, следствие продолжается.