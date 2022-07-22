«Единая Россия» разработала интерактивную карту «Капитальный ремонт школ»

В 2023 году будет проведен капремонт двух городских учреждений: средней общеобразовательной школы № 3 и гимназии № 75. Кроме этого, в настоящее время организована работа по разработке проектно-сметной документации для 63 объектов, требующих капитального ремонта, информация о которых будет подана для прохождения отбора на 2024–2025 годы», — рассказал секретарь Омского регионального отделения Партии «Единая Россия» Вадим Бережной.