«Единая Россия» разработала интерактивную карту «Капитальный ремонт школ»

Все желающие школьники могут открыть раздел «Моя идеальная школа» и представить в нем свое видение учебного заведения, в котором они хотели бы учиться. В разделе «Родительский контроль» эксперты, родители, ученики и общественники могут оставлять свои комментарии и мнения о качестве проходящего капремонта, передает rostovgazeta.ru.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что до начала текущего учебного года будут отремонтированы более 1,6 тыс. школ, а в следующие пять лет ремонт пройдет в 7,3 тыс. учебных заведений, в том числе в селах.
«Каждая школа дополнительно получает порядка 6,5 млн рублей на закупку оборудования», — подчеркнул министр.
В свою очередь, координатор направления народной программы ЕР «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что в результате капремонта в школах появятся спортивные и театральные секции.
Координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова рассказала, что акцент при проведении капремонта школ сделан на вовлеченность детей, родителей, педагогов и депутатов от партии в реализацию программы, сообщается на сайте партии ER.RU.
«На федеральном уровне вместе с Общественной палатой „Единая Россия“ создала штаб по общественному контролю за ходом программы», — добавила она.
«В рамках федеральной программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным, в Омской области продолжается капитальный ремонт Марьяновской общеобразовательной школы № 1 и Полтавской адаптивной школы-интерната. На эти цели из консолидированного бюджета направлено более 140 млн рублей, в том числе на оснащение средствами обучения и воспитания — 13,3 млн рублей.
Ежедневно на площадках проведения капитального ремонта школ ведутся разнообразные виды работ. В школе в Марьяновском районе побывала инициативная группа родительского общественного контроля. Родители детей, которые совсем скоро пойдут в обновленную школу Марьяновки, осмотрели здание, прошли по всем этажам и остались довольны увиденным.
В 2023 году будет проведен капремонт двух городских учреждений: средней общеобразовательной школы № 3 и гимназии № 75. Кроме этого, в настоящее время организована работа по разработке проектно-сметной документации для 63 объектов, требующих капитального ремонта, информация о которых будет подана для прохождения отбора на 2024–2025 годы», — рассказал секретарь Омского регионального отделения Партии «Единая Россия» Вадим Бережной.