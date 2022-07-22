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«Единая Россия» разработала интерактивную карту «Капитальный ремонт школ»

«Единая Россия» разработала интерактивную карту «Капитальный ремонт школ»

Вчера, 21:36
Фото: er.ru
Партия «Единая Россия» и газета «Московский комсомолец» запустили информационный проект «Капитальный ремонт школ». На нем представлена интерактивная карта школ с новостями, фото- и видеоматериалами хода капремонта.

Все желающие школьники могут открыть раздел «Моя идеальная школа» и представить в нем свое видение учебного заведения, в котором они хотели бы учиться. В разделе «Родительский контроль» эксперты, родители, ученики и общественники могут оставлять свои комментарии и мнения о качестве проходящего капремонта, передает rostovgazeta.ru.

 

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что до начала текущего учебного года будут отремонтированы более 1,6 тыс. школ, а в следующие пять лет ремонт пройдет в 7,3 тыс. учебных заведений, в том числе в селах.

 

«Каждая школа дополнительно получает порядка 6,5 млн рублей на закупку оборудования», — подчеркнул министр.

 

В свою очередь, координатор направления народной программы ЕР «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что в результате капремонта в школах появятся спортивные и театральные секции.

 

Координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова рассказала, что акцент при проведении капремонта школ сделан на вовлеченность детей, родителей, педагогов и депутатов от партии в реализацию программы, сообщается на сайте партии ER.RU.

 

«На федеральном уровне вместе с Общественной палатой „Единая Россия“ создала штаб по общественному контролю за ходом программы», — добавила она.

 

«В рамках федеральной программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным, в Омской области продолжается капитальный ремонт Марьяновской общеобразовательной школы № 1 и Полтавской адаптивной школы-интерната. На эти цели из консолидированного бюджета направлено более 140 млн рублей, в том числе на оснащение средствами обучения и воспитания — 13,3 млн рублей.

Ежедневно на площадках проведения капитального ремонта школ ведутся разнообразные виды работ. В школе в Марьяновском районе побывала инициативная группа родительского общественного контроля. Родители детей, которые совсем скоро пойдут в обновленную школу Марьяновки, осмотрели здание, прошли по всем этажам и остались довольны увиденным.  

В 2023 году будет проведен капремонт двух городских учреждений: средней общеобразовательной школы № 3 и гимназии № 75.  Кроме этого, в настоящее время организована работа по разработке проектно-сметной документации для 63 объектов, требующих капитального ремонта, информация о которых будет подана для прохождения отбора на 2024–2025 годы», — рассказал секретарь Омского регионального отделения Партии «Единая Россия» Вадим Бережной.

#Общество
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