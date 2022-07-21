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В Омской академии экономики и предпринимательства назначили нового ректора

В Омской академии экономики и предпринимательства назначили нового ректора

Сегодня, 09:07
Фото: omacademy.ru

Светлана Ускова стала новым ректором Омской академии экономики и предпринимательства

В Омске нашли нового ректора на замену Александру Барановскому, который скончался меньше месяца назад.

В Омской академии экономики и предпринимательства назначили нового ректора. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, им стала Светлана Ускова. Она заняла этот пост 19 июля. Ранее Ускова работала на должности проректора по финансово-экономической работе.

Напомним, что прошлый ректор вуза Александр Барановский скоропостижно скончался на 75-м году жизни. Он ушел из жизни 27 июня. Александр Барановский руководил вузом с 2000 года, когда он назывался Омским экономическим институтом. Только в 2017 году учебное заведение переименовали в академию.

#Вероника Жукова#Политика#Новости#Омск#Отставки и назначения#Вуз
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