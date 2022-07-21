В Омской академии экономики и предпринимательства назначили нового ректора. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, им стала Светлана Ускова. Она заняла этот пост 19 июля. Ранее Ускова работала на должности проректора по финансово-экономической работе.
Напомним, что прошлый ректор вуза Александр Барановский скоропостижно скончался на 75-м году жизни. Он ушел из жизни 27 июня. Александр Барановский руководил вузом с 2000 года, когда он назывался Омским экономическим институтом. Только в 2017 году учебное заведение переименовали в академию.