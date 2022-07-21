В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел

По данным портала Госзакупок, это именно та компания, заявку которой отклонили в июне 2022 года. ООО «МежРегионСтрой» подало жалобу в ФАС, после чего результаты торгов пересмотрели. Компания зарегистрирована в Москве на улице Таллинская. В списке видов деятельности, в числе прочих, значится строительство водных сооружений. Совладельцами указаны Олег Кузнецов и Владимир Левченко.