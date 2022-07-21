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В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел

В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел

Сегодня, 11:38
Фото: скриншот Яндекс.Карты
Контракт заключили с крупной компанией по цене 4.6 млрд рублей.

В пресс-службе правительства Омской области сообщили о заключении многомиллиардного контракта на достройку Красногорского гидроузла под Омском. Работы проведет ООО «МежРегионСтрой», которая занимается, в том числе, строительством водных объектов.

Контракт заключили во вторник, 19 июля, а работы компания начнет 1 августа — требуется время, чтобы наладить систему водопонижения. Готовность объекта сейчас составляет 53%: частично построена левобережная земляная плотина, подводящие и отводящие каналы левобережной земляной плотины, левобережная водосливная плотина, центральная земляная плотина с площадками, судоходный шлюз, инспекционные дороги нижнего и верхнего бьефа.

В списке работ значится сдача в эксплуатацию основных и второстепенных сооружений левого берега и судоходного шлюза. Также компания должна обеспечить функционирование комплекса вспомогательных сооружений, инженерных сетей и систем, без создания водохранилища.

О компании ООО «МежРегионСтрой» известно, что она работает более 13 лет. За это время она получала контракты по капитальному строительству объектов промышленного-гражданского назначения, в том числе объектов нефтегазового и нефтехимического назначения.

По данным портала Госзакупок, это именно та компания, заявку которой отклонили в июне 2022 года. ООО «МежРегионСтрой» подало жалобу в ФАС, после чего результаты торгов пересмотрели. Компания зарегистрирована в Москве на улице Таллинская. В списке видов деятельности, в числе прочих, значится строительство водных сооружений. Совладельцами указаны Олег Кузнецов и Владимир Левченко. 

#Ольга Акамова#Общество#Город#Новости#Омская область#Омск#Гидроузел#Строительство#Контракт
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