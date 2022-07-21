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В Омске на берегу Иртыша нашли тело молодого мужчины

В Омске на берегу Иртыша нашли тело молодого мужчины

Сегодня, 13:16
Фото: Город55
Через четыре дня умершему должно было исполниться 34 года.

В Омске следователи разбираются в причинах смерти молодого мужчины, тело которого нашли на берегу Иртыша.

«В среду, 20 июля, около 12:46 случайные прохожие увидели лежащего на берегу мужчину, подошли ближе и поняли, что он мертв, после чего сразу же позвонили в полицию», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Судмедэксперт, прибывший на место, осмотрел тело и не нашел никаких видимых следов насилия. Теперь причину смерти мужчины будут устанавливать в морге.

Как выяснил Город55, умерший жил в доме на Иртышской набережной и через 4 дня должен был отпраздновать свое 34-летие.

 

#Василий Попов#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Смерть#Следственный комитет#Иртыш
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