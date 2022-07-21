В Омске на берегу Иртыша нашли тело молодого мужчины

В Омске следователи разбираются в причинах смерти молодого мужчины, тело которого нашли на берегу Иртыша.
«В среду, 20 июля, около 12:46 случайные прохожие увидели лежащего на берегу мужчину, подошли ближе и поняли, что он мертв, после чего сразу же позвонили в полицию», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Судмедэксперт, прибывший на место, осмотрел тело и не нашел никаких видимых следов насилия. Теперь причину смерти мужчины будут устанавливать в морге.
Как выяснил Город55, умерший жил в доме на Иртышской набережной и через 4 дня должен был отпраздновать свое 34-летие.