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В Омске ищут девочку-подростка с татуировками на руке

В Омске ищут девочку-подростка с татуировками на руке

Сегодня, 08:46
Фото: 1MI

В Омске пропала 17-летняя девочка-подросток

Пропавшая ушла из детского дома, а назад не вернулась.

Вчера, 20 июля, в паблике омских поисковиков «Доброспас-Омск» появилась ориентировка на 17-летнюю девушку. Сообщается, что 19 июля она вышла из детского дома, расположенного на улице 19 Партсъезда, 38а, а назад не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Пропавшей на вид 15-16 лет, у нее худощавое телосложение и рост 180 см. У нее короткие русые волосы и голубые глаза. У девушки есть особые приметы: татуировки на левом предплечье и кисти с внешней стороны, а также на правом предплечье с внутренней стороны в виде черного треугольника.

На момент пропажи она была одета в черные штаны, темную футболку с рисунком, белые носки и светлые кроссовки. Сообщить о пропавшей нужно по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Поиск пропавших детей#Поиски детей
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