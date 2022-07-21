В Омске ищут девочку-подростка с татуировками на руке

Вчера, 20 июля, в паблике омских поисковиков «Доброспас-Омск» появилась ориентировка на 17-летнюю девушку. Сообщается, что 19 июля она вышла из детского дома, расположенного на улице 19 Партсъезда, 38а, а назад не вернулась. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Пропавшей на вид 15-16 лет, у нее худощавое телосложение и рост 180 см. У нее короткие русые волосы и голубые глаза. У девушки есть особые приметы: татуировки на левом предплечье и кисти с внешней стороны, а также на правом предплечье с внутренней стороны в виде черного треугольника.
На момент пропажи она была одета в черные штаны, темную футболку с рисунком, белые носки и светлые кроссовки. Сообщить о пропавшей нужно по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02.