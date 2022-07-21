В Омске ищут девочку-подростка с татуировками на руке

Пропавшей на вид 15-16 лет, у нее худощавое телосложение и рост 180 см. У нее короткие русые волосы и голубые глаза. У девушки есть особые приметы: татуировки на левом предплечье и кисти с внешней стороны, а также на правом предплечье с внутренней стороны в виде черного треугольника.