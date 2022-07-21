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В Ноябрьск доставили современное оборудование для обслуживания полигона ТБО

Вчера, 15:40
В Ноябрьск доставили оборудование производства РФ, которое предназначается для работы на полигоне твердых бытовых отходов.

Мэр Ноябрьска Алексей Романов поведал журналистам, что погрузчик 332В и два бульдозера были доставлены в город для обслуживания полигона ТБО.

Глава горадминистрации также рассказал, что произведенные российским предприятием «ТракторПром» усовершенствованные бульдозеры «Четра Т9» снабжены отопительными системами кабин и имеют особые широкие гусеницы, пишет infox.ru.

Погрузчик, который производит предприятие «Амкодор», будет использован для работы в комплексе со шредером - дробилкой строительных отходов.

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