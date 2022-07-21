В Ноябрьск доставили современное оборудование для обслуживания полигона ТБО

Мэр Ноябрьска Алексей Романов поведал журналистам, что погрузчик 332В и два бульдозера были доставлены в город для обслуживания полигона ТБО.
Глава горадминистрации также рассказал, что произведенные российским предприятием «ТракторПром» усовершенствованные бульдозеры «Четра Т9» снабжены отопительными системами кабин и имеют особые широкие гусеницы, пишет infox.ru.
Погрузчик, который производит предприятие «Амкодор», будет использован для работы в комплексе со шредером - дробилкой строительных отходов.