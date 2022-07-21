Город55
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области с начала СВО перестали работать 1,5 тысячи фирм

Сегодня, 13:16
1500 компаний закрылось в Новосибирской области с 24 февраля 2022 года. О причинах ликвидации бизнеса рассказал Максим Останин, замминистра промышленности и торговли региона.

Останин сообщил, что под данным ФНС в регионе сократилось количество юрлиц примерно на 1,5 тысячи. Губернатор области поручил минпромторгу провести анализ с целью выявления закрывшихся компаний и причин их ликвидации, передает fedpress.ru.

В ходе пресс-конференции Останин рассказал, что 1500 ликвидированных организаций не является объективным показателем. Во многих случаях просто меняется форма собственности. В рамках одного заведения общепита может действовать одновременно несколько организаций, ориентированных на разные классы. Сейчас предприниматели стремятся провести оптимизацию бизнеса.

Однако Останин подтвердил информацию о сокращении количества предприятий в области общепита. Это связано с тем, что не все предприниматели смогли адаптироваться к новым реалиям экономики.

#Светлана Павлова
Подпишитесь
«Медведь был в 100 метрах от нас»: грибники рассказали о хищнике под Омском
Сегодня, 08:59
В Омской академии экономики и предпринимательства назначили нового ректора
В Омске нашли нового ректора на замену Александру Барановскому, который скончался меньше месяца назад.
Сегодня, 09:07
В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел
Сегодня, 11:38
Где покататься на теплоходе в Омске в 2022 году
Во время жары хочется отдохнуть возле воды. Город55 выяснил, где можно покататься на теплоходе, какие есть маршруты, и сколько это будет стоить.
Сегодня, 10:00
3000 гостей и 7000 литров алкоголя. Виктор Шкуренко готовит праздник в Омске
Сегодня, 13:37
Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске
Вчера, 08:26