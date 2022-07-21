В Новосибирской области с начала СВО перестали работать 1,5 тысячи фирм

Останин сообщил, что под данным ФНС в регионе сократилось количество юрлиц примерно на 1,5 тысячи. Губернатор области поручил минпромторгу провести анализ с целью выявления закрывшихся компаний и причин их ликвидации, передает fedpress.ru.
В ходе пресс-конференции Останин рассказал, что 1500 ликвидированных организаций не является объективным показателем. Во многих случаях просто меняется форма собственности. В рамках одного заведения общепита может действовать одновременно несколько организаций, ориентированных на разные классы. Сейчас предприниматели стремятся провести оптимизацию бизнеса.
Однако Останин подтвердил информацию о сокращении количества предприятий в области общепита. Это связано с тем, что не все предприниматели смогли адаптироваться к новым реалиям экономики.