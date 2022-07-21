В Германию снова начал поступать газ по «Северному потоку»

В Германию возобновили подачу российского газа по «Северному потоку», пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство DPA и на сообщение представителя компании Nord Stream AG. Газопровод начал функционировать после завершения технических работ, стартовавших 11 июля.
Представитель Nord Stream AG подчеркнул, что на полную мощность газопровод заработает спустя определенное время. По его словам, на сегодняшний день заявлены объемы газа, которые в полной мере соответствуют тем, в которых топливо поставлялось по «Северному потоку» перед началом технического обслуживания — это порядка 67 млн кубометров ежедневно, то есть, газопровод будет загружен на 40%.
20 июля представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти изучают возможность запуска газопровода «Северный поток — 1» для того, чтобы избежать в краткосрочной перспективе энергетического кризиса в европейских странах.
Ранее газотранспортный оператор Gascade из Германии выразил надежду на то, что поставки топлива по «Северному потоку» будут возобновлены. По причине сложного технического процесса на полное восстановление функций газопровода может уйти несколько часов.