Город55
ГлавноеВсе новости
В Германию снова начал поступать газ по «Северному потоку»

В Германию снова начал поступать газ по «Северному потоку»

Вчера, 16:14
Фото: gazprom.ru
Работа газопровода возобновлена.

В Германию возобновили подачу российского газа по «Северному потоку», пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство DPA и на сообщение представителя компании Nord Stream AG. Газопровод начал функционировать после завершения технических работ, стартовавших 11 июля.

Представитель Nord Stream AG подчеркнул, что на полную мощность газопровод заработает спустя определенное время. По его словам, на сегодняшний день заявлены объемы газа, которые в полной мере соответствуют тем, в которых топливо поставлялось по «Северному потоку» перед началом технического обслуживания — это порядка 67 млн кубометров ежедневно, то есть, газопровод будет загружен на 40%.

20 июля представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти изучают возможность запуска газопровода «Северный поток — 1» для того, чтобы избежать в краткосрочной перспективе энергетического кризиса в европейских странах.

Ранее газотранспортный оператор Gascade из Германии выразил надежду на то, что поставки топлива по «Северному потоку» будут возобновлены. По причине сложного технического процесса на полное восстановление функций газопровода может уйти несколько часов. 

Подпишитесь
«Медведь был в 100 метрах от нас»: грибники рассказали о хищнике под Омском
Вчера, 08:59
В Омской академии экономики и предпринимательства назначили нового ректора
В Омске нашли нового ректора на замену Александру Барановскому, который скончался меньше месяца назад.
Вчера, 09:07
В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел
Вчера, 11:38
Где покататься на теплоходе в Омске в 2022 году
Во время жары хочется отдохнуть возле воды. Город55 выяснил, где можно покататься на теплоходе, какие есть маршруты, и сколько это будет стоить.
Вчера, 10:00
3000 гостей и 7000 литров алкоголя. Виктор Шкуренко готовит праздник в Омске
Вчера, 13:37
Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске
20 июля, 08:26