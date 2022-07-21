В Германию снова начал поступать газ по «Северному потоку»

Представитель Nord Stream AG подчеркнул, что на полную мощность газопровод заработает спустя определенное время. По его словам, на сегодняшний день заявлены объемы газа, которые в полной мере соответствуют тем, в которых топливо поставлялось по «Северному потоку» перед началом технического обслуживания — это порядка 67 млн кубометров ежедневно, то есть, газопровод будет загружен на 40%.