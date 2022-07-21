В двух районах Омской области уменьшили тариф на воду

В Знаменском районе скорректировали тарифы для двух предприятий. Тариф для потребителей КФХ Хоккерайн М.М. на первую половину 2023 года останется прежним - 56,64 руб./куб. м, а на вторую увеличится до 57,78 руб./куб. м. Для потребителей КФХ Юрлагина Г.А. тариф на питьевую воду на весь 2023 год составит 47,87 руб./куб. м (-5% к предыдущему периоду).