В двух районах Омской области уменьшили тариф на воду

Региональная энергетическая комиссия утвердила тарифы на воду для 7-ми предприятий Омской области. Речь о расценках на 2023 год. Установлено 5 тарифов на питьевую воду для Тарского района и 2 тарифа для Знаменского.
Для большинства предприятий тариф на питьевую воду для потребителей стал меньше. В частности, для МУП «Волна» Тарского района утверждена плата 34,93 руб./куб. м, это больше чем на 30% меньше чем во втором полугодии 2022.
Также снижение произошло для потребителей МП «Ермак» и "Орбита", МУП "Рубин" и "Исток".
В Знаменском районе скорректировали тарифы для двух предприятий. Тариф для потребителей КФХ Хоккерайн М.М. на первую половину 2023 года останется прежним - 56,64 руб./куб. м, а на вторую увеличится до 57,78 руб./куб. м. Для потребителей КФХ Юрлагина Г.А. тариф на питьевую воду на весь 2023 год составит 47,87 руб./куб. м (-5% к предыдущему периоду).