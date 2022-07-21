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В двух районах Омской области уменьшили тариф на воду

В двух районах Омской области уменьшили тариф на воду

Вчера, 20:33
Фото: 1MI
Речь о тарифах на весь 2023 год.

Региональная энергетическая комиссия утвердила тарифы на воду для 7-ми предприятий Омской области. Речь о расценках на 2023 год. Установлено 5 тарифов на питьевую воду для Тарского района и 2 тарифа для Знаменского.

Для большинства предприятий тариф на питьевую воду для потребителей стал меньше. В частности, для МУП «Волна» Тарского района утверждена плата 34,93 руб./куб. м, это больше чем на 30% меньше чем во втором полугодии 2022.

Также снижение произошло для потребителей МП «Ермак» и "Орбита", МУП "Рубин" и "Исток".

В Знаменском районе скорректировали тарифы для двух предприятий. Тариф для потребителей КФХ Хоккерайн М.М. на первую половину 2023 года останется прежним - 56,64 руб./куб. м, а на вторую увеличится до 57,78 руб./куб. м. Для потребителей КФХ Юрлагина Г.А. тариф на питьевую воду на весь 2023 год составит 47,87 руб./куб. м (-5% к предыдущему периоду).

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Тарифы#Водоснабжение#Холодное водоснабжение#РЭК Омской области
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