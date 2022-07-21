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Россия может столкнуться с нехваткой медоборудования

Сегодня, 13:17
В Российской Федерации появился риск нехватки медицинского оборудования. В частности, скоро может возникнуть дефицит аппаратуры для проведения КТ, МРТ, УЗИ.

О возможном дефиците медтехники стало известно из сообщения НКО IMEDA, которая объединяет производителей медицинского оборудования, передает fedpress.ru.

В марте 2022 года вышло постановление правительства РФ об обязательном получении разрешения Минпромторга для вывоза оборудования из страны. По мнению специалистов IMEDA, это может негативно сказаться на импортной медтехнике. Ремонтировать, заменять, проходить техобслуживание оборудования можно только в стране-производителе. Однако российские власти запретили вывозить за пределы государства аппараты для этих целей.

Руководитель IMEDA Сергей Ванин рассказал, что скоро потребуется вывоз нескольких тысяч медицинских аппаратов, их запчастей и принадлежностей для ремонта и техобслуживания.

В первую очередь речь идет о технике европейского, американского и азиатского производства – аппаратах УЗИ, МРТ и КТ. В связи с этим организация ходатайствует о внесении изменений в постановления правительства РФ №311 и №312 и просит разрешить вывозить технику для предотвращения ее дефицита в ближайшем будущем.

В Минздраве известно о проблеме. В ведомстве предлагают временно отменить запрет на вывоз медоборудования для его сервисного обслуживания и ремонта.

#Светлана Павлова
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