Россия может столкнуться с нехваткой медоборудования

В марте 2022 года вышло постановление правительства РФ об обязательном получении разрешения Минпромторга для вывоза оборудования из страны. По мнению специалистов IMEDA, это может негативно сказаться на импортной медтехнике. Ремонтировать, заменять, проходить техобслуживание оборудования можно только в стране-производителе. Однако российские власти запретили вывозить за пределы государства аппараты для этих целей.