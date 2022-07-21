Психотерапевт рассказал, как справиться с перееданием

Это состояние характеризуется неконтролируемым употреблением пищи с последующим ощущением чувства вины. Блаво рассказал, что к расстройствам пищевого поведения можно отнести также переедания, которые происходят при сбоях работы организма, различные генетические мутации и фактор наследственности, пишет Pravda. Ru.
По словам психотерапевта, причины переедания могут быть социальными, когда все дело в неправильных привычках, привитых в семье, и неправильном формировании отношения к еде и насильное кормление, а также психологическими, когда человек заедает отрицательные эмоции. Компульсивное переедание способно привести к ухудшению психологического состояния и набору веса с вытекающими отсюда проблемами со здоровьем.
Рушель Блаво отметил, что в случае компульсивного переедания лучше всего будет обратиться к психологу или психотерапевту. Специалист определит степень тяжести заболевания и подберет план лечения. В особо запущенных случаях может быть рекомендована госпитализация.
А если возможности обратиться к врачу нет, необходимо осознать проблему и затем работать над собой. И прежде всего необходимо перестать себя винить за неконтролируемое переедание. Затем стоит понемногу начать прислушиваться к своему телу, спрашивая действительно ли в этот момент хотите есть, или просто желаете таким образом забыть о проблемах?
И наконец, психотерапевт посоветовал помнить, что побег от проблем не поможет их решить. Не бойтесь столкнуться с ними, это всего лишь один из моментов вашей жизни, который в любом случае решится, подчеркнул Блаво.