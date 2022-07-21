Психотерапевт рассказал, как справиться с перееданием

А если возможности обратиться к врачу нет, необходимо осознать проблему и затем работать над собой. И прежде всего необходимо перестать себя винить за неконтролируемое переедание. Затем стоит понемногу начать прислушиваться к своему телу, спрашивая действительно ли в этот момент хотите есть, или просто желаете таким образом забыть о проблемах?