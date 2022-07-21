Прокуратура обвинила омский депстрой в срыве сроков ремонта Ленинградского моста

Прокуратура провела проверку и выяснила, что в прошлом году департамент строительства омской мэрии заключил муниципальные контракты на подготовку проектной документации и проектно-изыскательских работ для капремонта дублера улицы Лукашевича от улицы Крупской до улицы Шаронова, строительства развязки у Ленинградского моста и капремонт самого моста.
Из-за плохого контроля за ходом выполнения работ были сорваны сроки по контрактам. В двух случаях документацию передали на госэкпертизу слишком поздно, долго подписывались акты приемки-сдачи выполненных работ, а также не вовремя публиковали информацию о контрактах на портале Госзакупок.
Прокуратура внесла представление директору департамента строительства Сергею Козубовичу. Сейчас он находится на рассмотрении.