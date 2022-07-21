Проект мэра Омска Сергея Шелеста о меценатстве начали реализовывать в школе искусств

До конца лета в школе обновят лицевую часть фасада и лестничный марш на втором этаже. В подвале заменят трубы отопления, их уже закупили. В следующем году планируется провести благоустройство территории школы. Как сообщил директор департамента культуры администрации города Омска Олег Федоренко, внешний вид школы будет выдержан в едином стиле с детским садом № 377, который находится по соседству.