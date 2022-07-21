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Проект мэра Омска Сергея Шелеста о меценатстве начали реализовывать в школе искусств

Проект мэра Омска Сергея Шелеста о меценатстве начали реализовывать в школе искусств

Вчера, 15:52
Фото: Владимир Казионов
В школе искусств № 10 начался ремонт, который стал возможен благодаря инициативе мэра Омска Сергея Шелеста о привлечении меценатов.

Соглашение о меценатстве в июне этого года было подписано с бизнесменом Ашотом Татояном. Благодаря его вкладу уже летом начались работы по ремонту детской школы искусств № 10 им. А. А. Бабаджаняна.

Школа была открыта в 1974 году, и почти за 50 лет из ее стен выпустили больше 3 500 молодых людей. Часть из них стали профессиональными музыкантами, художниками и педагогами.

«Будем делать все, чтобы новое поколение талантов училось в комфортных условиях», - отметил мэр Омска Сергей Шелест.

До конца лета в школе обновят лицевую часть фасада и лестничный марш на втором этаже. В подвале заменят трубы отопления, их уже закупили. В следующем году планируется провести благоустройство территории школы. Как сообщил директор департамента культуры администрации города Омска Олег Федоренко, внешний вид школы будет выдержан в едином стиле с детским садом № 377, который находится по соседству.

Проект «Меценатство» курирует лично мэр Омска Сергей Шелест. Помимо школы искусств № 10, на средства спонсоров ремонтируют еще пять городских общеобразовательных школ.

«Новое направление „меценатство“, которое начинает активно развиваться в нашем городе, является очень важным. И бизнесмены, на мой взгляд, должны принимать в этой истории самое активное участие, помогая преображать образовательные и культурные учреждения», — подчеркнул меценат Ашот Татоян.
Фото: Владимир Казионов
#Ольга Акамова#Омск#Общество#Сергей шелест#Школа#Искусство#Ремонт#Новости
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