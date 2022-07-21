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Приятная тенденция. В Омской области снова подешевел газ

Приятная тенденция. В Омской области снова подешевел газ

Сегодня, 14:06
Фото: 1MI

В Омской области снизились цены на топливо

Цены упали на 50 копеек и опустились до уровня 2018 года.

На омских заправках в очередной раз изменились цены на топливо, на этот раз — на газ. Стоимость литра пропана опустилась до 18.65 рубля — на этом уровне стоимость газа в последний раз фиксировалась только в 2018 году.

В последний раз цены на пропан менялись 14 июля этого года, тогда литр топлива стоил порядка 19.15 рубля за литр. Соответственно, топливо подешевело примерно на 50 копеек.

Цены на бензин пока не изменились: литр АИ-92 стоит 45.25 рубля, литр АИ-95 — 48.40 рубля за литр. Дизельное топливо стоит 56.17 — 56.72 за литр.

#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омская область#Омск#Заправка#Газ#АГЗС#Бензин#Цены на бензин
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