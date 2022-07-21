Омский НПЗ стал победителем регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»

Высокие оценки экспертов получили 6 видов продукции предприятия. Это автомобильные бензины, дизельное и несколько сортов судового топлива. Экспертный совет конкурса оценивал качество, экологические параметры нефтепродуктов, технологичность производства и отзывы потребителей.
Вся продукция ОНПЗ проходит многоступенчатую проверку качества на каждом этапе производства и перед отгрузкой потребителю. Развитие систем контроля качества — важная часть модернизации предприятия, которую «Газпром нефть» проводит с 2008 года.
В категории моторных топлив эксперты отметили произведенный на Омском НПЗ бензин G-Drive 100. Он предназначен для современных автомобильных двигателей с высокими требованиями к октановому числу. Также в число лучших товаров возло арктическое дизельное топливо экологического класса «Евро-5». Арктический сорт топлива Омского НПЗ применяется при экстремально низких температурах до -48 градусов Цельсия. Это топливо необходимо для бесперебойной работы спецтехники в северных регионах страны.
Награду получили сразу три вида судовых топлив с улучшенными экологическими характеристиками. Такие нефтепродукты — собственная разработка «Газпром нефти». Они полностью соответствуют международным требованиям и подходят для применения в зонах судоходства с повышенным экологическим контролем.
«Омский НПЗ ежегодно подтверждает качество своей продукции результатами участия в конкурсе „100 лучших товаров России“. В ходе реализации проектов модернизации производства мы уделяем особое внимание вопросам экологичности и безусловного качества нашей продукции. Внедрение современных систем автоматизации контроля качества обеспечивает стабильный выпуск востребованных нефтепродуктов с наивысшими характеристиками», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.