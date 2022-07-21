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Омский бухгалтер проведет 3,5 года в колонии за похищенные у работодателя миллионы

Омский бухгалтер проведет 3,5 года в колонии за похищенные у работодателя миллионы

Вчера, 16:21
Фото: 1MI
Деньги ей тоже предстоит вернуть.

48-летняя жительница Омска отправится в колонию на 3,5 года за хищение крупной суммы денег у работодателя. Такое решение принял Октябрьский районный суд.

Женщина работала бухгалтером в четырех организациях одновременно. Предприятия  занимались торговлей строительными материалами, арендой недвижимого имущества и транспортировкой грузов.

По материалам дела, в течение полутра лет омичка переводила деньги своего работодателя на счета собственной организации. У нее был доступ к цифровой подписи руководителя и управлению расчетными счетами фирм с помощью которых она похитила больше 12 миллионов рублей.

На момент судебного заседания женщина добровольно возместила ущерб 2,5 млн рублей. Остальную сумму ей тоже придется вернуть. Кроме того суд назначил ей реальный срок - 3,5 года колонии общего режима. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Хищение#Деньги#Уголовное дело
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