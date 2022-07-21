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Омич угнал чужую машину, отправился на ней кататься, а затем угодил в ДТП

Омич угнал чужую машину, отправился на ней кататься, а затем угодил в ДТП

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI

В Омской области рецидивист угнал машину у приятеля

Мужчина воспользовался тем, что его приятель заснул, поэтому забрал ключи и поехал кататься.

Ночью 19 июля в Москаленском районе между собой столкнулись два автомобиля на трассе Москаленки – Зведино. Виновник аварии бросил автомобиль Lada Granta и сбежал. Полицейские выехали на место происшествия и вскоре выяснили, что машина находилась в аренде у местного жителя. Он узнал о ДТП от сотрудников полиции.

Сельчанин рассказал, что накануне вечером выпивал вместе со знакомым и уснул. Приятель воспользовался тем, что он спит, взял ключи от машины и отправился кататься, пока не угодил в аварию.

Подозреваемым оказался 37-летний ранее судимый мужчина, его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за то, что он сел за руль, хотя раньше его лишили прав за нетрезвое вождение.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Полиция#Угон
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