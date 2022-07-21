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Не удержался. В Омске школьник на мопеде въехал в маршрутку на полном ходу

Не удержался. В Омске школьник на мопеде въехал в маршрутку на полном ходу

Вчера, 17:22
Фото: омская Госавтоинспекция

В Омске школьник на мопеде протаранил маршрутку

Школьника пришлось госпитализировать, больше никто в аварии не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, авария с несовершеннолетним мопедистом случилась сегодня, 21 июля, около 14:10 часов.

Известно, что 15-летний школьник за рулем мопеда Kayo ехал по улице Трактовая, и в районе дома  № 2/б не справился с​ управлением. Мопедист врезался в маршрутку «ГАЗель» NEXT, которая ехала по маршруту № 426 «поселок Береговой — ДК Малунцева».

В салоне маршрутки находилось 10 пассажиров, им помощь медиков не потребовалась. 15-летнего мопедиста госпитализировали.

Проводится проверка, уточнили в ведомстве. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Авария#ДТП#ГИБДД#Подросток
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