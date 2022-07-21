Не удержался. В Омске школьник на мопеде въехал в маршрутку на полном ходу

Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, авария с несовершеннолетним мопедистом случилась сегодня, 21 июля, около 14:10 часов.
Известно, что 15-летний школьник за рулем мопеда Kayo ехал по улице Трактовая, и в районе дома № 2/б не справился с управлением. Мопедист врезался в маршрутку «ГАЗель» NEXT, которая ехала по маршруту № 426 «поселок Береговой — ДК Малунцева».
В салоне маршрутки находилось 10 пассажиров, им помощь медиков не потребовалась. 15-летнего мопедиста госпитализировали.
Проводится проверка, уточнили в ведомстве.