Наибольшую угрозу санкции представляют для среднего класса

Как пишет Infox со ссылкой на РБК, минимальный уровень бедности в РФ отметили в 2012 году, когда он достиг 10,7%. К 2017 году цифра увеличилась до 12,9%. Тогда же президент Путин поставил цель снизить показатель до 6,5% к 2024 году. Впрочем, со временем руководитель государства скорректировал эту дату до 2030 года, принимая во внимание экономическую напряженность в мире.
Прогнозировать, насколько выполнимы принятые планы, сейчас кажется не вполне возможным, поскольку на ситуацию влияет неопределенность с будущим иностранных компаний на российском рынке и многие другие факторы. Сейчас все факторы неопределенности наиболее значительным образом затрагивают средний класс, который первым принял на себя тяготы, связанные со снижением уровня жизни. Остается лишь рассчитывать на то, что российскому бизнесу удастся перехватить оставленные западными компаниями проекты.