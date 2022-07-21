Город55
ГлавноеВсе новости

Наибольшую угрозу санкции представляют для среднего класса

Сегодня, 01:02
Поставленные руководством России цели по снижению уровня бедности в стране к 2030 году оказались под угрозой из-за пандемии и санкций Запада.

Как пишет Infox со ссылкой на РБК, минимальный уровень бедности в РФ отметили в 2012 году, когда он достиг 10,7%. К 2017 году цифра увеличилась до 12,9%. Тогда же президент Путин поставил цель снизить показатель до 6,5% к 2024 году. Впрочем, со временем руководитель государства скорректировал эту дату до 2030 года, принимая во внимание экономическую напряженность в мире.

Прогнозировать, насколько выполнимы принятые планы, сейчас кажется не вполне возможным, поскольку на ситуацию влияет неопределенность с будущим иностранных компаний на российском рынке и многие другие факторы. Сейчас все факторы неопределенности наиболее значительным образом затрагивают средний класс, который первым принял на себя тяготы, связанные со снижением уровня жизни. Остается лишь рассчитывать на то, что российскому бизнесу удастся перехватить оставленные западными компаниями проекты.

Подпишитесь
«Медведь был в 100 метрах от нас»: грибники рассказали о хищнике под Омском
Вчера, 08:59
В Омской академии экономики и предпринимательства назначили нового ректора
В Омске нашли нового ректора на замену Александру Барановскому, который скончался меньше месяца назад.
Вчера, 09:07
В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел
Вчера, 11:38
Где покататься на теплоходе в Омске в 2022 году
Во время жары хочется отдохнуть возле воды. Город55 выяснил, где можно покататься на теплоходе, какие есть маршруты, и сколько это будет стоить.
Вчера, 10:00
3000 гостей и 7000 литров алкоголя. Виктор Шкуренко готовит праздник в Омске
Вчера, 13:37
Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске
20 июля, 08:26