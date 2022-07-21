Наибольшую угрозу санкции представляют для среднего класса

Как пишет Infox со ссылкой на РБК, минимальный уровень бедности в РФ отметили в 2012 году, когда он достиг 10,7%. К 2017 году цифра увеличилась до 12,9%. Тогда же президент Путин поставил цель снизить показатель до 6,5% к 2024 году. Впрочем, со временем руководитель государства скорректировал эту дату до 2030 года, принимая во внимание экономическую напряженность в мире.