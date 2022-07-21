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МегаФон поможет омичам внимательнее следить за своими питомцами

МегаФон поможет омичам внимательнее следить за своими питомцами

Сегодня, 10:46
Фото: ПАО МегаФон
МегаФон создал предложение для владельцев домашних животных. С помощью «умных» ошейников», безлимитного интернета и группы «Моя Семья» омичи смогут всегда знать, где находятся их питомцы, и не волноваться, что те могут потеряться.

Большинство владельцев домашних животных не готовы расставаться с ними надолго: питомцев часто берут с собой в отпуск, на дачу, пикник или даже в поход. Отслеживать все перемещения четвероногих позволяют «умные» ошейники. Самыми точными устройствами этого типа считаются GPS-трекеры с SIM-картой. Они определяют координаты животного с помощью геолокационных систем и передают их на смартфон хозяина.

«Многих владельцев животных от покупки GPS-трекера останавливает отсутствие понятных тарифов и трудности с обслуживанием устройства. Мы подобрали для „умных“ ошейников оптимальный тариф с безлимитным мобильным интернетом и предложили нашим абонентам добавлять SIM-карты этих устройств в семейную группу. Теперь хозяева будут уверены, что ошейник не отключится неожиданно из-за минуса на счете и забудут о переживаниях за питомцев вне дома. Такое решение кажется нам важным, ведь миллионы людей считают домашних животных полноправными членами семьи», — отметил директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.

К трекеру можно подключить SIM-карту с тарифом «Умные вещи». Он был разработан специально для умных устройств и включает безлимитный интернет на оптимальной скорости. Хозяин питомца может вносить абонентскую плату еженедельно, а если устройство используется постоянно — выбрать более выгодные опции с оплатой за год или даже один раз и навсегда.

SIM-карту собаки, кота или другого четвероногого можно добавить в группу «Моя Семья». Она позволяет бесплатно объединить до 11 абонентов МегаФона, в том числе и SIM-карты «умных» ошейников. Организатор группы может отслеживать остатки по счетам и пакетам и мгновенно пополнять мобильный счет любого члена семейной группы, включая питомца.

Сделав питомца членом «Моей Семьи», хозяин будет уверен, что устройство не отключится неожиданно из-за минуса на счете. Это особенно важно в поездках и на прогулках, ведь согласно опросам, трое из четырех хозяев собак и каждый второй владелец кошки хотя бы раз путешествовали вместе с ними. Всего в семьях по всей стране живут больше 60 млн кошек и собак, и число четвероногих каждый год увеличивается, свидетельствуют данные социологов.

#Вероника Жукова#Общество
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