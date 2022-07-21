МегаФон поможет омичам внимательнее следить за своими питомцами

Сделав питомца членом «Моей Семьи», хозяин будет уверен, что устройство не отключится неожиданно из-за минуса на счете. Это особенно важно в поездках и на прогулках, ведь согласно опросам, трое из четырех хозяев собак и каждый второй владелец кошки хотя бы раз путешествовали вместе с ними. Всего в семьях по всей стране живут больше 60 млн кошек и собак, и число четвероногих каждый год увеличивается, свидетельствуют данные социологов.