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Медведь с застрявшей в пасти банкой пришел за помощью к жителям Красноярского края

21 июля, 22:18
Молодой белый медведь пришел за помощью к жителям поселка Диксон Красноярского края. Во рту у животного застряла банка сгущенки. Об этом сообщила Светлана Радионова, глава Росприроднадзора, у себя в Telegram-канале.

Как отметила Радионова, необходимо спасать животное, занесенное в Красную книгу, которое находится на грани смерти. Об этом пишет издание russian.rt.com. Глава Росприроднадзора сообщила, что срочно организуется заседание рабочей группы. По ее словам, 20 июля на помощь животному вылетят ветеринары из российской столицы. Сейчас решается вопрос с транспортом.

 

Светлана Радионова также добавила, что белого медведя придется обездвижить для удаления банки. По ее замечанию, ведомство немедленно выдает разрешение на подобные действия.

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