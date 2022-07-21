Медведь с застрявшей в пасти банкой пришел за помощью к жителям Красноярского края

Как отметила Радионова, необходимо спасать животное, занесенное в Красную книгу, которое находится на грани смерти. Об этом пишет издание russian.rt.com. Глава Росприроднадзора сообщила, что срочно организуется заседание рабочей группы. По ее словам, 20 июля на помощь животному вылетят ветеринары из российской столицы. Сейчас решается вопрос с транспортом.