Лицензия на убийство. Омским охотникам разрешили отстреливать больше косуль и соболей

Документ устанавливает лимиты отстрела косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя на год — с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023. Новые лимиты несколько выше тех, что действуют сейчас.
Так, омским охотникам разрешат убить 8,8% от численности сибирской косули — это 4 323 особи. Сейчас разрешен отстрел 3 325 животных, или 6,3% от общей численности животных.
Лосей в будущем году омичам разрешили убить только 464, или 4% от общей популяции. А численность благородных оленей в будущем году можно будет искусственно сократить только за счет 4 отстрелянных животных.
Самую большую квоту установили для соболей — в течение грядущего охотничьего сезона будет разрешено убить сразу 34,1% от численности соболей, или 1 727 особи из 5 053.
Охотиться на этих животных можно будет не везде: квоты распределены между районами Омской области в зависимости от численности животных на их территории.