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Лицензия на убийство. Омским охотникам разрешили отстреливать больше косуль и соболей

Лицензия на убийство. Омским охотникам разрешили отстреливать больше косуль и соболей

Вчера, 17:45
Фото: 1MI

Омским охотникам разрешили убить 4 тыс косуль

Указ об увеличении лимита на добычу косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя подписал губернатор Омской области Александр Бурков.

Документ устанавливает лимиты отстрела косули сибирской, лося, благородного оленя и соболя на год — с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023. Новые лимиты несколько выше тех, что действуют сейчас.

Так, омским охотникам разрешат убить 8,8% от численности сибирской косули — это 4 323 особи. Сейчас разрешен отстрел 3 325 животных, или 6,3% от общей численности животных.

Лосей в будущем году омичам разрешили убить только 464, или 4% от общей популяции. А численность благородных оленей в будущем году можно будет искусственно сократить только за счет 4 отстрелянных животных.

Самую большую квоту установили для соболей — в течение грядущего охотничьего сезона будет разрешено убить сразу 34,1% от численности соболей, или 1 727 особи из 5 053.

Охотиться на этих животных можно будет не везде: квоты распределены между районами Омской области в зависимости от численности животных на их территории. 

Указ Губернатора Омской области об утверждении лимита и квот добычи
#Омск#Город#Новости#Омская область#Косуля#Лось#Охотник#Соболь#Отстрел#Ружье#Ольга Акамова
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