Лидер фракции «Единая Россия» в Омске встретился со школьниками из Донбасса

Участниками второй смены стали 56 школьников из Новоазовского, Калининского и Старобешевского районов ДНР. В ОмГПУ для них приготовили образовательную программу «История России в зеркале культуры», во время которой дети познакомятся с Россией, с Сибирью и с Омском. В течение 10 дней для ребят будут проходить занятия и мастер-классы, обзорные экскурсии по городу и музеям.