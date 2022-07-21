Лидер фракции «Единая Россия» в Омске встретился со школьниками из Донбасса

В Омске на вторую Университетскую смену приехали 56 школьников из ДНР. Детей поприветствовал секретарь Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Вадим Бережной. Он вручил детям толстовки и атрибутику с символикой партии «Единая Россия» и 200-летия Омской области.
«В рамках проекта Университетских смен дети смогут отвлечься от ужасов боевых действий ВСУ, от давления, оказываемого на них. Омск всегда славился гостеприимностью, вот и сегодня партия „Единая Россия“ рада приветствовать школьников из Донбасса. Мы уже встречали первую смену, для детей проводились экскурсии по городу, обучение в рамках образовательных программ, организованных Омским государственным педагогическим университетом», — рассказал Вадим Бережной.
Участниками второй смены стали 56 школьников из Новоазовского, Калининского и Старобешевского районов ДНР. В ОмГПУ для них приготовили образовательную программу «История России в зеркале культуры», во время которой дети познакомятся с Россией, с Сибирью и с Омском. В течение 10 дней для ребят будут проходить занятия и мастер-классы, обзорные экскурсии по городу и музеям.
Вместе со школьниками в Омск приехали их сопровождающий, учитель английского языка учебно-воспитательного комплекса № 16 города Донецка Анастасия Рафальская. Девушка рассказала, что в Омске их очень тепло приветствовали: «Это можно сравнить с тем, как встречают Олимпийские сборные», — сказала Анастасия Рафальская.
Первые творческие занятия для ребят провели преподаватели ОмГПУ во вторник, 19 июля. Также для школьников провели экскурсию по историческому центру Омска, а затем дети побывали в Технопарке универсальных педагогических компетенций ОмГПУ.
Архитектура города больше всего впечатлила ученика школы № 16 Виктора Бояра: «Я был удивлен, когда узнал, что авторами архитектуры зданий исторического центра являются те же специалисты, которые работали над архитектурой Санкт-Петербурга. Города, в который я влюблен», — рассказал Виктор.
Депутат Омского городского совета Светлана Студеникина уверена, что отдых детей Донбасса под мирным небом очень важен, и в омском студенческом кампусе для этого созданы все условия.
«Ребята познакомятся с нашим Сибирским городом, узнают его историю, оздоровятся и наберутся сил. На своей малой родине сделать этого пока не представляется возможным, поэтому очень важно, что появилась возможность сделать это у нас. Омичи — радушный народ и всегда откликаются на боль других. Уверена, что подростки запомнят эту смену на всю жизнь, причем воспоминания будут, только добрые», — отметила Студеникина.
Вторая Университетская смена продлится в Омске до 28 июля, а в августе Омский педагогический университет встретит участников еще двух образовательных смен.