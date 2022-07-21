В среду, 20 июля, в Омском горсовете прошло последнее заседание 6-го созыва. За время работы депутатам вместе с мэрией приходилось решать десятки насущных вопросов. Пожалуй, один из главных — дороги. Еще в 2017-м их состояние было таким, что про них рассказывали федеральные СМИ. За пять лет благодаря софинансированию из федерального, областного и городского бюджетов их привели в нормальный вид. Теперь Омску может позавидовать даже Новосибирск, который еще недавно ставили в пример.
Были построены девять садиков и школа, начали преображаться территории дворов и общественных пространств.
Депутаты стали инициаторами перевода общественного транспорта на безналичную систему оплаты. Как и все нововведения, масштабная реформа не обошлась без накладок. Однако в итоге это позволило сделать прозрачными доходы частных перевозчиков и увеличить налоговые поступления в бюджет.
На 6-й созыв пришлись и другие ключевые изменения в жизни Омска. В 2017 году впервые прошли непрямые выборы мэра. Его кандидатуру определяли не все омичи, а депутаты. Главой города избрали Оксану Фадину. Второй раз мэра в горсовете выбрали в 2021 году. Им стал Сергей Шелест.
По информации председателя Омского горсовета Владимира Корбута, за время работы было принято около тысячи постановлений и решений, большая часть из которых инициирована депутатами.
Мы попросили председателей профильных комитетов рассказать о самых важных задачах, которые удалось решить за время работы.
Виталий Путинцев начинал работу в 6-м созыве в качестве главы комитета по вопросам ЖКХ и транспорту. А после переезда в другой город бывшего вице-спикера Андрея Ткачука занял его пост.
В горсовете Виталий Петрович курирует направления, связанные с поддержкой предпринимательства, вопросами коммунальной отрасли и мусорной реформы.
«Шестому созыву Омского горсовета благодаря конструктивной работе с мэрией и областным правительством удалось добиться серьезных результатов по важнейшим направлениям развития города, — считает заместитель председателя Омского горсовета Виталий Путинцев. — Это и масштабный ремонт дорог, и кардинальное обновление подвижного состава общественного транспорта, и планомерное благоустройство общественных пространств. Все это можно занести в актив депутатскому корпусу как части системы публичной власти в нашем регионе.
Понятно, что есть еще задачи, и их немало, которые требуют решения. А для этого необходимо начатую работу продолжить. В новом составе горсовета нужны не популисты, а профессионалы, способные принимать взвешенные решения в интересах омичей».
После перехода Виталия Путинцева на должность вице-спикера председателем комитета по вопросам ЖКХ и транспорту избрали Аркадия Лунева. Вот какие ключевые моменты работы 6-го созыва запомнились ему:
«Деятельность комитета охватывает насущные для жизни омичей направления: строительство жилья, благоустройство, транспорт, коммунальное хозяйство. Депутаты видят своей задачей укрепление экономической базы города и своевременное принятие бюджета, что, в свою очередь, позволяет Омску участвовать в областных и федеральных программах. Важно, чтобы жителям города было комфортно и на все хватало средств.
Один из насущных вопросов касается энергетики. Два года назад зима была аномально холодной, и отопительный сезон показал, что омские школы и детские сады не готовы к таким условиям. Наконец-то стали выделяться средства на ремонт систем отопления в школах и детских садах. Считаю это важным итогом работы. Меняется инфраструктура города. Появились новые автобусы, троллейбусы».
Кроме того, жители города теперь смогут пользоваться удобной картой омича с фотографией владельца, которая будет привязана к банковскому счету и зафиксирует все полагающиеся льготы. Это значительно облегчит жизнь ее пользователям. Ведь им не нужно больше возить с собой кипы справок и документов.
Также Аркадий Юрьевич акцентировал внимание на том, что его комитет участвовал в разработке новой транспортной схемы, которую будут утверждать депутаты уже следующего созыва. И выразил надежду, что она окажется эффективной и удобной для омичей.
Одним из важных направлений в вопросах комитета за период 6-го созыва стала работа над градостроительной документацией. По словам его председателя Дмитрия Лицкевича, за пять лет поступило огромное количество запросов от жителей. Среди обратившихся много собственников индивидуального жилого строительства, чьи земельные участки попадали к другим территориальным зонам. Люди не могли реализовать право на ремонт своих домов.
«С 2018 года начался активный поиск решений по этой ситуации, — рассказывает Дмитрий Лицкевич. — Была создана рабочая группа, которая занималась этими вопросами. В итоге в 2019 году перешли к актуализации Генерального плана. В сентябре 2020 года горсовет принял решение о внесении изменений в Генплан города, который рассчитан до 2040 года.
После этого приступили к актуализации правил землепользования застройки в соответствии с новой редакцией Генплана. Редакция правил землепользования была принята в июне 2021 года».
Еще одно важное направление в работе комитета — это ремонт и строительство дорог.
«В перечень было включено порядка 180 новых дорог. От этого зависит выделение средств на их обслуживание, что влияет на безопасность и состояние улично-дорожной сети и важно для развития городской среды, — продолжает глава комитета. — В этом вопросе отмечу положительную динамику, улучшение дорожной сети города. Мы видим это на примере дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“».
На постоянном контроле комитета находится и вопрос озеленения города. За пять лет депутатам удалось добиться, чтобы компенсационная высадка новых деревьев выполнялось именно в том микрорайоне, где были снесены старые.
«Также мы следили за работой питомника, где выращиваются саженцы для озеленения нашего города, — говорит Дмитрий Лицкевич. — Еще одно из основных направлений работы — инициативное бюджетирование на территории города. Жители сами выбирают территории для благоустройства: детские площадки, зоны отдыха. Под проект было выделено в этом году 30 млн рублей. Сейчас работа идет над первыми проектами. На нашем комитете утверждаются границы этих территорий. В следующем году на инициативное бюджетирование заложено 50 млн рублей».
Юрий Козловский возглавил комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка по вынужденной и трагической причине — после смерти в 2019 году его предшественника Рината Карымова.
Юрий Геннадьевич рассказал, что одна из основных инициатив, которую курировал комитет, касалась соблюдения закона о тишине.
«Мы сумели добиться вступления в силу соглашения между региональным правительством и УМВД по Омской области, согласно которому полиция получила полномочия составлять административные протоколы за нарушение общественного порядка, в том числе за несоблюдение тишины», — отметил Юрий Козловский.
Также по инициативе комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка в Омске увеличили площадь жилья военнослужащих.
«Теперь при определении общей площади жилого помещения, подлежащего предоставлению по договору найма жилого помещения коммерческого фонда, военнослужащие имеют право на дополнительную площадь в соответствии с ФЗ „О статусе военнослужащих“, в размере от 15 до 25 квадратных метров», — добавил парламентарий.
В феврале 2020 года комитет по вопросам экономического развития и муниципальной собственности разделили на два. Выступивший с такой инициативой спикер Владимир Корбут объяснил тогда, что это поможет снизить нагрузку на членов комитета и позволит им детальнее и продуктивнее решать вопросы повестки.
Комитет по вопросам экономического развития доверили возглавить опытному депутату — Алексею Провозину. Ранее он уже работал как в городском, так и в областном парламенте.
Вот его отчет о выполненной работе:
«Это самый молодой комитет, — говорит Алексей Провозин. — Цель его — больше доходная часть бюджета города Омска, наполнение бюджета. Работа была проделана немаленькая. Мы уделили большое внимание налоговым доходам. Основные из них — подоходный налог и земельный. Комитетом совместно с департаментом имущественных отношений была проведена большая работа в части совершенствования методик исчисления и сбора этих налогов. Как мы видим из года в год, сейчас поступления земельного налога в бюджет города Омска существенно растут».
Кроме того, члены комитета подробно рассматривали экономическое положение наших муниципальных предприятий. Задача депутатов — отслеживать, чтобы они работали без убытка. Даже для тех муниципальных предприятий, которые выполняют социальную функцию и не направлены на получение прибыли, важно сократить убыток. Ведь это позволяет сокращать компенсационные выплаты и экономить средства из бюджета города.
Также комитету выпала непростая работа по реорганизации муниципальных предприятий, в первую очередь речь идет об убыточных. Дело в том, что к 2024 году по федеральному законодательству такой формы не должно остаться в принципе. Муниципальные предприятия можно акционировать или сдавать в аренду. При этом 100% акций остаются в собственности города. Решать судьбу одного из самых проблемных — «Тепловой компании» — продолжат уже депутаты следующего созыва.
А вот с предприятием «Муниципальные парки» дела обстоят значительно лучше.
«Особое внимание мы уделяем МП «Парк 30-летия ВЛКСМ», который, несмотря на свое название, включает несколько городских парков. Это предприятие уже несколько лет работает с прибылью. Оно коммерчески успешно, — продолжает Алексей Провозин. — Еще один парк — «Зеленый остров», сейчас находится на реконструкции. Туда привлечены серьезные инвесторы. И пока этот парк, во время реконструкции, стоит особняком. Его курирует Центр компетенции городской среды.
Кроме того, была совместно с департаментом архитектуры и градостроительства проведена большая аналитическая работа. Нам удалось обобщить информацию о земельных участках, которые высвободились после сноса аварийных домов по программе расселения. Всего таких участков за два года нами выявлено, систематизировано больше 700. При этом чуть больше 400 участков у нас пока остается без использования. Но большой успех в том, что мы о них знаем, они у нас описаны, нанесены на соответствующую карту».
Максим Астафьев в феврале 2020 года возглавил комитет по муниципальной собственности. Вот как он оценивает работу коллег.
«Комитет был одним из самых эффективных и результативных в этом созыве. Мы занимались прикладными вещами, которые сказываются на жизни города. Задача, которая изначально ставилась перед комитетом, — это повышение эффективности управления муниципальной собственностью. Я думаю, в этом созыве она была достигнута. Мы приняли очень большое количество проектов решений, постановлений, которые потом выносились на заседания Омского горсовета. Заслушивались отчеты, в том числе о деятельности департамента имущественных отношений. Я считаю, что это ключевые вопросы жизнедеятельности муниципалитета.
Что касается приватизации и акционирования муниципальных предприятий, то эта работа идет тяжело. Крупные муниципальные активы, с моей точки зрения, требуют очень бережного подхода, и вопрос приватизации или акционирования должен рассматриваться, когда это предприятие уже не приносит прибыли. Поэтому в каждом конкретном случае мы тщательно разбираемся и принимаем взвешенное решение в интересах жителей города».
Максим Астафьев считает, что члены комитета заложили очень хорошую основу для деятельности депутатов 7-го созыва.