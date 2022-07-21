В среду, 20 июля, в Омском горсовете прошло последнее заседание 6-го созыва. За время работы депутатам вместе с мэрией приходилось решать десятки насущных вопросов. Пожалуй, один из главных — дороги. Еще в 2017-м их состояние было таким, что про них рассказывали федеральные СМИ. За пять лет благодаря софинансированию из федерального, областного и городского бюджетов их привели в нормальный вид. Теперь Омску может позавидовать даже Новосибирск, который еще недавно ставили в пример.